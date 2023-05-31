الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

قافلة جامعة المنصورة جسور الخير (19) تواصل جهودها في شمال سيناء

قافلة جسور الخير
قافلة جسور الخير لجامعة المنصورة بسيناء، فيتو

واصلت  قافلة  "جسور الخير (19)" التابعة لجامعة المنصورة جهودها في دعم مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

جانب من القافلة ، فيتو

واستكملت قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (19)" اليوم فعالياتها لليوم الثالث بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

 وقامت القافلة على مدار اليوم بتقديم خدماتها الشاملة وتوقيع الكشف الطبي على الأهالي المتوافدين على مستشفى بئر العبد النموذجي.

وذلك تحت رعاية الدكتور  شريف خاطر - رئيس جامعة المنصورة وبرئاسة الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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جانب من القافلة ، فيتو


وتضمنت فعاليات هذا اليوم عدة أنشطة متنوعة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لأهالي مدينة بئر العبد وتوفير الخدمات الطبية المجانية للسكان

جانب من القافلة ، فيتو

 حيث ترددت الحالات الطبية على القافلة بمعرفة قيادة الجيش الثاني الميداني بمستشفى بئر العبد النموذجي بالتنسيق مع جامعة المنصورة والمكونة من التخصصات التالية (باطنة – أطفال – أنف وأذن وحنجرة – جراحة عامة – صدر – طب نفسي – جراحة أورام – جراحة جهاز هضمي – طب الفم والأسنان - تخدير) وتم دعم القافلة بالتخصصات التالية من مستشفى بئر العبد النموذجي وذلك لتقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي مركز ومدينة بئر العبد (جلدية وتناسلية – جراحة مسالك بولية – قلب وأوعية دموية – نساء وتوليد – علاج طبيعي - عبادة الحقن الأمن - عيادة الغيار – عيون – نفسية وعصبية – جراحة تجميل – عظام) وكذلك تم دعم القافلة بالفحوصات المعملية والأشعة

جانب من القافلة ، فيتو

 وصرح الدكتور أشرف شومة – عميد كلية الطب بجامعة المنصورة عن توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد (1077) حالة في التخصصات الطبية المُختلفة مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى إجراء (11) عملية جراحية، وتحويل (4) حالات إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

جانب من القافلة ، فيتو


كما قام فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (٣٢٥) طفل، حيث تم تنظيم ورشة عمل لعمل فراشات من الخشب الملون وصناعة مقالم من القماش الجينز، ورشة عمل لعمل مهرج من الأطباق الورق، ومسرح عرائس للأطفال، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.


تعكس هذه الفعاليات التزام جامعة المنصورة والجيش الثاني الميداني تجاه تنمية ودعم المجتمعات المحلية، وتؤكد العلاقة الوثيقة بين الجامعة والمجتمع. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لإحلال الاستقرار وتعزيز التنمية في شمال سيناء، وتعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والتعليمي في تحقيق تلك الأهداف.

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التخصصات الطبية الجيش الثانى الميدانى الدكتور محمود المليجي المجتمع وتنمية البيئة الفحوصات الطبية توقيع الكشف الطبى رئيس جامعة المنصورة

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