محافظ جنوب سيناء يصدق على 769 قرار تصالح على مخالفات البناء بثلاث مدن

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على عدد 5 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة رأس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بديوان عام المحافظة بطور سيناء

واستيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.



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ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة رأس سدر 266 حالة تصالح









353 حالة تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على عدد 12 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 353 قرار حالات تصالح.





150 حالة تصالح علي مخالفات البناء " نموذج 10" لأهالي مدينة دهب

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على عدد 3 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة دهب " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء احمد جميل رئيس مدينة دهب، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة دهب 150 حالة تصالح.



ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.