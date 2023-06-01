فوائد عصير القصب، يحمى من السكتة الدماغية ويساعد فى علاج نزلات البرد

فوائد عصير القصب، عصير القصب من المشروبات الشعبية المصرية الشهيرة التى يقبل على تناولها الكبار والصغار خاصة فى فصل الصيف لأنه يرطب الجسم ويساعد فى مقاومة حرارة الطقس.

وفوائد عصير القصب، عديدة حيث يحتوى على عدد ليس بقليل من المعادن والفيتامينات مما يجعل قيمته الغذائية عالية وينصح به الأطباء.

عصير القصب سعراته عالية ولكنه آمن

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن عصير القصب سعراته الحرارية عالية، فالكوب الواحد المتوسط به حوالي 180 سعرا حراريا، لكن المؤشر السكري به من 40 إلى 50، ولكنه يعتبر مشروب آمن ولا يسبب ارتفاع السكر بالدم، مما يجعله مناسب لمتبعى الريجيم وكذلك مرضى السكر، حيث يسمح لهم تناول كوب صغير منه فى اليوم.

Advertisements

مكونات عصير القصب

وأضافت "منى"، أن أنسب ميعاد لتناول عصير القصب هو بعد وجبة الإفطار، أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، حيث أن عصير القصب يحتوي على:

70-75% من المياه

13-15% من السكر على هيئة سكروز

10-15% من الألياف

فوائد عصير القصب للصحة

وتابعت، وهناك فوائد عديدة لـ عصير القصب، ومن فوائد عصير القصب:-

الحفاظ على صحة الدماغ

- يحتوي عصير قصب السكر على الكثير من الكربوهيدرات الهامة للحفاظ على صحة الدماغ، وهو يزيد التركيز وتنشيط الذاكرة.

الحفاظ على صحة القلب

- فالكربوهيدرات الموجودة في عصير القصب مفيدة جدا لصحة القلب والحفاظ على مستويات الكوليسترول بالجسم.

فوائد عصير القصب، فيتو

يحتوى على مضادات أكسدة

- عصير القصب يحتوي على مضادات الأكسدة القوية الفعالة في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان، وخاصة خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والرئة.

تقوية اللثة والأسنان

- عصير القصب مهم في تقوية اللثة والأسنان، لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن والتغلب على تسوس الأسنان، كما أن المعادن الموجودة في قصب السكر تمنع رائحة الفم الكريهة.

الحفاظ على صحة الكلى

- قصب السكر النقي على الكثير من الكربوهيدرات التي تساعدنا في الحصول على كلية صحية وتنظيفها بالكامل، وتسهم في تجنب تكوين الحصوات لأنها مركبات قلوية.

التغلب على نزلات البرد والانفلونزا

- عصير القصب يسهم في الشفاء سريعا من نزلات البرد والتخلص من الانفلونزا ويسهم في علاج التهابات الحلق.

الوقاية من السكتة الدماغية

- تناول عصير القصب يحسن من أداء عملية التمثيل الغذائي للجسم، ويعوض نقص السوائل والتي تساهم في الوقاية من حدوث السكتة الدماغية.

أضرار تناول عصير القصب

عصير القصب فوائده عديدة ولكن ليس عصير القصب المباع في محال العصائر لأن معظم المحال تضع له كميات كبيرة من السكر والثلج الملوث مما يصبح مصدرا للأمراض والأوبئة والفيروسات، وعند تناول الأطفال له يصبح الطفل أكثر عرضة للنزلات المعوية والتيفود والفيروسات التي تنشط الخلايا السرطانية بالجسم مما يهدد صحة الطفل.

عصير القصب المصنع بالمحال يرفع نسبة السكر بالدم لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر مما يجعل الطفل عرضة للإصابة بالسكرى في وقت مبكر، لذا لا يجوز على الإطلاق تناول هذا العصير خارج المنزل، ويفضل تناول القصب بصورته أفضل وأضمن وذلك للاستفادة بفوائد القصب العلاجية بدون أي مخاطر قد تصيب الطفل وتهدد صحته.