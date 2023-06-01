اعرفي أعراض الحمل المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة

أعراض الحمل المبكر، أعراض الحمل عديدة ومتشابهة ولكن أحيانا تأتي بشكل مختلف لأن لكل فتاة طبيعة جسد هي التي تتحكم بها.

وأعراض الحمل المبكر، تظهر بمجرد تلقيح البويضة وأحيانًا تجهلها الفتيات ما يعرضهن لمخاطر عديدة، أبرزها بذل مجهود زائد ما يهدد استقرار الحمل.

ويقول الدكتور أحمد محمد هشام شعيشع استشاري أمراض النساء والولادة، إن أعراض الحمل المبكر تحدث عادة في أول شهور الحمل، ويمكن أن تحدث منذ أول يوم لحدوث الحمل وتخصيب البويضة، ولكن ذلك ليست حالة عامة، ولكنها على حسب طبيعة الجسم أي تختلف من سيدة لأخرى.

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موعد ظهور أعراض الحمل المبكر

وأضاف “شعيشع”، أنه مع بداية تخصيب البويضة واستقرار الحمل في الرحم، تبدأ المرأة الحامل في الشعور ببعض التغيرات والأعراض التي تطرأ عليها، لتؤكد حدوث الحمل، لتبادر بعدها المرأة الحامل بالكشف الطبي والمتابعة طوال أشهر الحمل، لضمان استقرار الحمل والاطمئنان على صحة الجنين.

أعراض الحمل المبكر، فيتو

أعراض الحمل المبكر قبل الدورة الشهرية

وتابع: إن أعراض الحمل تحدث خلال أشهر الحمل الأولى، ويمكن أن تستمر طوال فترة الحمل على حسب طبيعة الجسم، وتبدأ المرأة الحامل في الشعور بأعراض الحمل بعد تخصيب البويضة، ويمكن أن تشعر بعضهن بأعراض الحمل منذ أول يوم لتخصيب البويضة، ويمكن خلال الأسبوع الأول أو الشهر الأول ويمكن أن لا تشعر، فالأمر هنا متفاوت بين النساء الحوامل على حسب طبيعة الجسم.

أعراض الحمل المبكر

وأوضح الدكتور أحمد محمد هشام، أنه بمجرد تخصيب البويضة واستقرار الحمل في الرحم، تبدأ ظهور أعراض الحمل على المرأة، ومن أعراض الحمل المبكر:

نزول بقعة دم فاتحة اللون.

الشعور بالتعب والإرهاق.

الحاجة المستمرة للنوم.

كثرة عدد مرات التبول.

التقلب المزاجي والشعور بالإكتئاب.

الأحلام المزعجة.

آلام الثدي وتغير شكله قليلًا.

آلام أسفل البطن والظهر.

القيء والغثيان.

الصداع والدوخة

اضطرابات الجهاز الهضمي.

انتفاخ البطن قليلًا.

اضطراب بسيط في ضربات القلب.

فقدان الشهية للكثير من الأطعمة.

انقطاع الدورة الشهرية.

وأكد استشاري النساء والولادة، أنه عند ظهور هذه الأعراض عند المرأة المتزوجة، يجب التوجه إلى طبيب مختص مع عمل تحاليل الدم والبول الكاملة للاطمئنان على الصحة العامة، وبدء متابعة الحمل، شهريا، للاطمئنان على صحة الأم، وصحة الجنين من حيث استقراره بالرحم ونموه بشكل صحي دون أي مشكلات.

نصائح للمرأة الحامل

وقال الدكتور أحمد، إنه خلال فترات الحمل، يجب أن تكون المرأة الحامل أكثر وعيًا حفاظًا على صحتها وصحة الجنين، من حيث التغذية الصحية اللازمة التي تضمن حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية، مع تناول المكملات الغذائية التى نصح بها الطبيب المعالج، والأهم من ذلك الإكثار من تناول الماء والفاكهة الطازجة، والنوم الكافي يوميًّا، وممارسة الرياضة الخفيفة يوميا خاصة رياضة المشي، والابتعاد عن التوتر والضغط العصبي لأنها تؤثر بالسلب على استقرار الحمل وصحة الجنين.