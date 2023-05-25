الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

هل تناول البيض خطر لمرضى القلب؟ استشاري قلب يفجر مفاجأة (فيديو)

د. إبراهيم يس، فيتو
د. إبراهيم يس، فيتو

أكد الدكتور إبراهيم يس، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر، أن تناول البيض لا يمثل خطورة بالنسبة لمرضى القلب، أو الكوليسترول، بشرط عدم الإفراط؛ حتى لا تحدث تخمة.

والمعروف أن البيض من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، ولكن بعض الأبحاث منذ عقود، ربطت بين تناوله وارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.

 

تحسين مستويات الكوليسترول في الدم

وهذا ما نفته دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بكين الصينية، مشيرةً إلى أن تناول بيضة واحدة كل يوم من شأنه أن يوفر حماية ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

-إعلانات-

وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة، من خلال إجراء استبيان لحوالي 5 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا، عن نظامهم الغذائي خلال آخر 12 شهرًا.

تناول البيض يزيد مستويات بروتين APOA1

وعندما أجرى الباحثون تحليل الدم للمشاركين، وجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون من 4 إلى 7 بيضات أسبوعيًّا لديهم مستويات عالية من بروتين APOA1، وهو جزء رئيسي في الكوليسترول الجيد HDL.

في المقابل، لاحظ باحثو الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون عددًا أقل من البيض تنخفض لديهم مستويات الكوليسترول الجيد ويرتفع الكوليسترول الضار LDL، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي ختام الدراسة، أوصى الفريق البحثي بتناول 40 - 50 جرامًا من البيض بشكل يومي، ما يعادل بيضة واحدة يتراوح حجمها بين متوسطة وكبيرة.

 

البيض ليس خطرا على القلب أو الكوليسترول

الدكتور إبراهيم يس، أستاذ واستشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر، يبعث برسالة طمأنة، ويكشف أهم الحقائق بهذا الشأن.

وقال: "أنت مريض قلب؟ أوعى تأكل بيض.. لو عندك كولسترول"... "كتير مننا سمع الجملة دي أكتر من مرة على مدار عمره وكل يوم بنسمعها". 

تعرف على ارتباط تناول البيض والفسيخ والملانة بـ شم النسيم

احذر تناول البيض ذي الصفار الأحمر.. اعرف السبب

وأضاف: "الكلام ده خطأ تمامًا، لم يثبت بأي دليل علمي أن البيض خطر على القلب أو على الكوليسترول، وبالتالي حضرتك تقدر تأكل بيض زي ما أنت عايز أو بأي كمية، بس ما نكترش علشان متحصلش تخمة طبعًا زي ما آبائنا وأجدادنا كلهم كانوا بياكلوا بيض.. وبالهنا والشفا".

 

منتدى Xeedia Talks Dyslipidemia 

من جانب آخر، تلقى د. إبراهيم يس دعوة للمشاركة في منتدى Xeedia Talks Dyslipidemia السنوي الثالث في "لشبونة، البرتغال" 2023.

وقبل أيام، وبالتحديد في يوم 15 مايو، عبر د. إبراهيم يس عن تقديره لملائكة الرحمة؛ الممرضين والممرضات، قائلًا: "في اليوم العالمي للتمريض، وجب علينا التعبير عن تقديرنا وامتناننا لجميع الممرضين والممرضات في كل مكان.. شكرًا لكم على تفانيكم والتزامكم غير القابل للنقص في تقديم الرعاية الصحية وتحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدكتور إبراهيم يس أستاذ واستشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر مرضى القلب تناول البيض الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم جامعة بكين الصينية بروتين APOA1 الكوليسترول الجيد HDL الكوليسترول الضار LDL اليوم العالمي للتمريض

مواد متعلقة

شروط تناول البيض الملون فى شم النسيم (فيديو)

احذر تناول البيض ذي الصفار الأحمر.. اعرف السبب

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان قمح محلي قبل تهريبه بالعياط (صور)

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية