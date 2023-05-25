هل تناول البيض خطر لمرضى القلب؟ استشاري قلب يفجر مفاجأة (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم يس، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر، أن تناول البيض لا يمثل خطورة بالنسبة لمرضى القلب، أو الكوليسترول، بشرط عدم الإفراط؛ حتى لا تحدث تخمة.

والمعروف أن البيض من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، ولكن بعض الأبحاث منذ عقود، ربطت بين تناوله وارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.

تحسين مستويات الكوليسترول في الدم

وهذا ما نفته دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بكين الصينية، مشيرةً إلى أن تناول بيضة واحدة كل يوم من شأنه أن يوفر حماية ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

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وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة، من خلال إجراء استبيان لحوالي 5 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا، عن نظامهم الغذائي خلال آخر 12 شهرًا.

تناول البيض يزيد مستويات بروتين APOA1

وعندما أجرى الباحثون تحليل الدم للمشاركين، وجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون من 4 إلى 7 بيضات أسبوعيًّا لديهم مستويات عالية من بروتين APOA1، وهو جزء رئيسي في الكوليسترول الجيد HDL.

في المقابل، لاحظ باحثو الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون عددًا أقل من البيض تنخفض لديهم مستويات الكوليسترول الجيد ويرتفع الكوليسترول الضار LDL، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي ختام الدراسة، أوصى الفريق البحثي بتناول 40 - 50 جرامًا من البيض بشكل يومي، ما يعادل بيضة واحدة يتراوح حجمها بين متوسطة وكبيرة.

البيض ليس خطرا على القلب أو الكوليسترول

الدكتور إبراهيم يس، أستاذ واستشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة الأزهر، يبعث برسالة طمأنة، ويكشف أهم الحقائق بهذا الشأن.

وقال: "أنت مريض قلب؟ أوعى تأكل بيض.. لو عندك كولسترول"... "كتير مننا سمع الجملة دي أكتر من مرة على مدار عمره وكل يوم بنسمعها".

وأضاف: "الكلام ده خطأ تمامًا، لم يثبت بأي دليل علمي أن البيض خطر على القلب أو على الكوليسترول، وبالتالي حضرتك تقدر تأكل بيض زي ما أنت عايز أو بأي كمية، بس ما نكترش علشان متحصلش تخمة طبعًا زي ما آبائنا وأجدادنا كلهم كانوا بياكلوا بيض.. وبالهنا والشفا".

منتدى Xeedia Talks Dyslipidemia

من جانب آخر، تلقى د. إبراهيم يس دعوة للمشاركة في منتدى Xeedia Talks Dyslipidemia السنوي الثالث في "لشبونة، البرتغال" 2023.

وقبل أيام، وبالتحديد في يوم 15 مايو، عبر د. إبراهيم يس عن تقديره لملائكة الرحمة؛ الممرضين والممرضات، قائلًا: "في اليوم العالمي للتمريض، وجب علينا التعبير عن تقديرنا وامتناننا لجميع الممرضين والممرضات في كل مكان.. شكرًا لكم على تفانيكم والتزامكم غير القابل للنقص في تقديم الرعاية الصحية وتحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم".

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