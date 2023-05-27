أعراض جرثومة المعدة، وطرق الوقاية وأفضل علاج

أعراض جرثومة المعدة، كلما تم اكتشافها مبكرا، كلما ساعد ذلك على العلاج، وكذلك ساعد على تجنب المضاعفات، والتي تعد قرحة المعدة إحداها، واعراض جرثومة المعدة تسبب ألما شديدا في المعدة لمن يصاب بها، والكثيرين قد لا يدركون إصابتهم بمرض جرثومة المعدة، ولا يعلمون سبب الإصابة، مما قد يؤخر من العلاج، ولذلك لابد من معرفة أعراض جرثومة المعدة، وملاحظتها؛ حتى يمكن اكتشافها مبكرا، وبالتالي الحصول على العلاج السريع المبكر.

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ومرض جرثومة المعدة يعد من الأمراض التي أصبحنا نسمع ونقرأ عنها كثيرا في الآونة الأخيرة؛ نظرا لأنه من الأمراض التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بشكل يدعو للقلق، فأصبح اسم جرثومة المعدة يتردد كثيرا، وتحليل جرثومة المعدة، اصبح من اشهر التحاليل التي يخضع لها الجميع عند الشكوى من آلام ومشاكل المعدة.

ما هي جرثومة المعدة؟

جرثومة المعدة

توضح دكتورة هبه عبد الله مدرس الباطنة العامة وأمراض الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة طنطا، أن جرثومة المعدة هي عبارة عن بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي المسببة للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك قرحة المعدة، حيث أن وجود الجرثومة أحد مسببات قرحة المعدة، وليس العكس، كما أثبتت أحدث الدراسات والأبحاث الطبية، وتظل الجرثومة موجودة في المعدة، ويظل الشخص مصاب بالعدوى ما لم يخضع للعلاج.

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

وعن أسباب الإصابة بمرض جرثومة المعدة؛ توضح دكتورة هبه أن جرثومة المعدة تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة، أو المياه والأواني غير النظيفة، أو الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه.

ما هي أعراض جرثومة المعدة؟

وعن طريقة اكتشاف الإصابة بمرض جرثومة المعدة، فتؤكد دكتورة هبه أنه يمكن اكتشاف الإصابة من خلال ملاحظة اعراض جرثومة المعدة، فهناك العديد من الأعراض التي تنذر بوجود جرثومة المعدة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

غثيان أو قيء

الانتفاخ

التجشؤ

ألم في البطن

حرقة في المعدة

نقص الشهية

مضاعفات جرثومة المعدة

وعن المضاعفات التي تسببها جرثومة المعدة، توضح دكتورة هبه أن هناك العديد منها، والتي توضحها في السطور التالية:

التهاب بطانة المعدة.

قرحة المعدة.

النزيف الداخلي.

سرطان المعدة.

الوقاية من جرثومة المعدة

جرثومة المعدة وأعراضها

وتلفت دكتورة هبة إلى أنه يمكن الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة، من خلال بعض الإجراءات الوقائية، والتي تستعرضها في السطور التالية:

غسل اليدين بعد استخدام الحمام، وقبل إعداد وتناول الطعام.

الحرص على تعقيم المياه وخصوصًا مياه الآبار.

الحرص على غسل الخضروات والفواكه جيدًا.

تجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب.

وتنصح دكتورة هبه بضرورة زيارة الطبيب عند مواجهة الأعراض التالية::

ألم شديد في البطن ومستمر.

ظهور الدم في القيء.

تلون البراز باللون الأسود، أو ظهور الدم فيه.

فقدان الوزن غير المبرر.