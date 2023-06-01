الخميس 01 يونيو 2023
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صحة ومرأة

أعراض ضغط الدم المرتفع، الالتزام بتعليمات الطبيب لتجنب مخاطره

أعراض ضغط الدم المرتفع،
أعراض ضغط الدم المرتفع، فيتو

أعراض ضغط الدم المرتفع، ضغط الدم المرتفع من الأمراض المزمنة التي أصبحت منتشرة بين الشباب في عصرنا الحالى نتيجة ضغوط الحياة والعادات الغذائية الخاطئة.

وأعراض ضغط الدم المرتفع، عديدة ولكن من الصعب ملاحظتها فى بداية حدوثها لأنها تشبه أعراض عديدة، لذا يفضل متابعة قياس ضغط الدم بإستمرار خاصة من لديه تاريخ عائلي للمرض.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، إن أعراض ضغط الدم متنوعة ومنها أعراض ضغط الدم المرتفع وأعراض ضغط الدم المنخفض، ومرض الضغط يعرف بمرض القاتل الصامت، حيث تظهر أعراضه متأخرا وأحيانا كثيرة تظهر مضاعفاته قبل أعراضه، وذلك في صورة جلطات القلب والمخ والفشل الكلوي، مما يلزم الجميع بمتابعة قياس الضغط باستمرار.

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أعراض مرض ضغط الدم 

وأضاف “خليل”، وهناك عدة أعراض تؤكد الإصابة بمرض ضغط الدم، منها:

-صعوبة في التنفس.

-آلام في الصدر.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-مشاكل في الرؤية.

-الإرهاق

-ميل للقيء متكرر

أعراض ضغط الدم المرتفع 

وتابع، أن هناك أعراضًا محددة لمرض الضغط المرتفع، ومن أعراض ضغط الدم المرتفع:

  • الشعور المفاجئ بألم في الصدر.
  • الشعور بعدم وضوح الرؤية لفترة من الوقت، خاصة عند عدم الشكوى من أي مشاكل مسبقة في العين.
  • النزيف المفاجئ والمفرط بالأنف.
  • التعرق.
  • الشعور بالاختناق، وعدم القدرة على التنفس.
أعراض ضغط الدم المرتفع فيتو 

اعراض ضغط الدم المنخفض

أما عن أعراض مرض الضغط المنخفض، فقال الدكتور عماد خليل، إن هناك بعض الأعراض التى تؤكد الإصابة بانخفاض ضغط الدم، منها:-

-الشعور بالدوخة التي قد تصل إلى الإغماء

-الصداع.

-عطش مفاجئ وشديد.

-الدوار.

-فقدان الوعي

-عدم التركيز

أسباب ضغط الدم المرتفع 

وأضاف استشارى أمراض الجهاز الهضمي، أن الضغط أسبابه وراثية ولكن هناك أسباب عديدة أخرى تؤدى إلى الإصابة بمرض الضغط، منها:

-الإكثار من تناول المعلبات والمواد الحافظة التي تعمل على رفع ضغط الدم.

-التعرض للضغوط النفسية والعصبية.

-القلق والتوتر باستمرار.

-الإفراط في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمنبهات بأنواعها.

-الإكثار من تناول الصوديوم والأكلات الغنية بالأملاح والتوابل.

-إدمان المخللات.

-التدخين والكحوليات.

-السمنة.

-النظام الغذائى الذى يعتمد على الدهون والمخللات.

-الإكثار من تناول الوجبات السريعة

 

علاج مرض ضغط الدم المرتفع 

وتابع، أنه على مرضى الضغط أن يتبعوا أسلوب حياة ونظاما غذائيا يساعدهم في السيطرة على معدلات ضغط الدم وتجنب المضاعفات، ومن أفضل هذه الأنظمة هو نظام البحر الأبيض المتوسط، والاهتمام بتقليل ملح الصوديوم في الملح المضاف والمعلبات والمعجنات والأطعمة المحفوظة، والإهتمام بمصادر البوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو والبرتقال وجوز الهند والبنجر والسبانخ والبروكلي. 

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نصائح تقيك من مرض ضغط الدم 

وللوقاية من الإصابة بمرض الضغط، يجب اتباع الخطوات التالية:-

-التخلص من الوزن الزائد.

-ممارسة تمارين التنفس التى تساعد على الهدوء والاسترخاء.

-تناول طعام صحى خال من المواد الحافظة والدهون.

-الامتناع عن الأملاح والمخللات.

-تناول المنبهات بحساب.

-الامتناع عن مشروبات الطاقة والكحوليات.

-الإقلاع عن التدخين.

-تجنب الضغوط النفسية والعصبية والتحلى بضبط النفس والهدوء.

-ضبط مواعيد النوم والغذاء للتخفيف من حدة التوتر.

-ممارسة الرياضة يوميا خاصة رياضة المشي.

 

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