فاروقا نور الدين رجل مباراة المقاولون والإسماعيلي

المقاولون ضد الاسماعيلي، حصد فاروقا نور الدين لاعب المقاولون علي جائزة رجل مباراة المقاولون والاسماعيلي المقدم من رابطة الأندية المحترفة.

وانتهت مباراة المقاولون مع الاسماعيلي 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أهداف مباراة المقاولون والاسماعيلي

تقدم عمر سافيولا بالهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة 17 وتعادل الإسماعيلي عن طريق فراس شواط بالدقيقة 42 ثم أضاف جون أوكلي هدف المقاولون الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 79 وتعادل محمد الشامي لصالح الاسماعيلي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء.

ترتيب المقاولون والإسماعيلي



وبهذه النتيجة يواصل المقاولون احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة فيما يحتل الاسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

وتوقفت مباراة المقاولون والاسماعيلي في الدقيقة 60 لاعتراض الجهاز الفني ولاعبي الاسماعيلي علي احتساب ركلة جزاء ثم عادت المباراة للاستكمال مع الدقيقة 79.

وأشهر الحكم محمد يوسف كارت أحمر لأحد أعضاء جهاز الاسماعيلي بسبب الاعتراض.

تراجع الاسماعيلي عن الانسحاب أمام المقاولون

وشهدت المباراة تراجع النادي الإسماعيلي عن قرار الانسحاب أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو وجهاز الفني للإسماعيلي، هددوا بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب بسبب احتساب ركلة جزاء عليهم ضد محمد الشامي في أحداث الشوط الثاني في الدوري المصري لتتوقف المباراة أكثر من 15 دقيقة.

وخرج لاعبو الإسماعيلي من أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة الجزاء لصالح المقاولون العرب.

وعاد لاعبو الاسماعيلي ونجح جون أوكلي في تسديد ركلة الجزاء واحراز هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

تشكيل المقاولون لمواجهة الاسماعيلي

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد علاء وأحمد الشيمي وعمر سافيولا وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة وجوزيف أوشايا وأمادو أنياص وجون أوكلي.

وتضم دكة بدلاء المقاولون أحمد عربي ومحمد سالم وعبدالرحمن خالد جبنة وفادي فريد ومحمد مجلي ومحمد شوقي غريب ولويس ادوارد ومحمد هاني تريكا وعمر فايد.

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تشكيل الاسماعيلي لمواجهة المقاولون

وضم تشكيل الاسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمي وباهر المحمدي ومحمد نصر وكريم عرفات ومحمد دسوقي وسيرجي أكا ومحمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس شواط.

وضمت دكة البدلاء، محمد كوكو - أحمد محسن - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد مخلوف - كريم الديب - مروان حمدي - عمر الساعي - أبو بكر حمزة

حكام مباراة المقاولون والإسماعيلي



وأدار لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكما للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبدالعزيز حكما مساعدا للفيديو.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بحضور الكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بالمجهود الذي بذله الفريق تحت قيادة الكابتن شوقي غريب منذ توليه المسؤولية مشددا على صعوبة المباريات المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي.

وأكد فتحي للاعبين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن دعم الفريق ويثق في الجهاز الفني واللاعبين.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، أعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون



حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد مسحن

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.