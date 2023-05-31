طريقة عمل زبدة الفول السوداني، بمكونات اقتصادية

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، زبدة الفول السوداني من المكونات اللذيذة التى لها قيمة غذائية عالية وتقدم على وجبتى الإفطار والعشاء.

وطريقة عمل زبدة الفول السوداني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتباع جاهزة بمبالغ خيالية، لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل زبدة الفول السوداني.

مكونات عمل زبدة الفول السوداني:-

2 كوب فول سودانى غير مالح ومقشر

عسل نحل

3 ملاعق زيت زيتون

طريقة عمل زبدة الفول السوداني:

- نحضر الكبة، ونضع بها الفول السودانى ونفرم جيدا حتى يصبح ناعما.

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- نضيف زيت الزيتون بشكل تدريجى ثم نضيف العسل أيضا بكمية قليلة مع التقلي حتى نحصل على القوام المطلوب.

- ثم نحفظها فى برطمانات معقمة ومحكمة الغلق، ونحفظها فى الثلاجة.

كرات زبدة الفول السوداني بالشيكولاتة

ويمكن عمل كرات زبدة الفول السوداني بالشيكولاتة.

المكونات:-

كوب زبدة الفول السوداني

كوب ونصف بسكويت مطحون

ثلاث أرباع كوب رقائق شوكولاتة صغيرة

كوب وربع قطع شوكولاتة خام



طريقة عمل كرات زبدة الفول السوداني بالشيكولاتة:

-نضيف البسكويت المطجون إلى كوب من زبدة الفول السوداني ونمزجهم جيدا بحيث يتشكل عجينة جافة يمكن تشكيلها بسهولة.

-ثم نشكلها كرات باليد ونضعها في طبق بالثلاجة لمدة تتراوح بين من 30 إلى 60 دقيقة.

-ثم نذيب الشوكولاتة في الميكرويف أو بحمام مائي، ونضع رقائق الشوكولاتة في وعاء صغير.

- وبعدها نغطس كرات زبدة الفول السوداني في الشوكولاتة المذابة.

-ثم نضعها في طبق رقائق الشوكولاتة.

-ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك جيدا وتقدم بعدها.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، فيتو

فوائد الفول السوداني

وللفول السودانى فوائد عديدة، منها:

علاج الأنيميا

يحتوي الفول السوداني على نسبة كبيرة من الحديد، الذي يعد مركز خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى أعضائك وكل خلية في جسمك، لذلك فالفول السوداني من أفضل الأطعمة لعلاج فقر الدم والأنيميا.

محاربة الشيخوخة

احتواؤه على فيتامين E يجعله من أفضل الأطعمة لمكافحة الشيخوخة وكل أعراضها، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب، وزيادة وظيفة الدماغ، وخفض ضغط الدم، والوقاية من الدوالي، وتعزيز الرؤية، بالإضافة إلى كل هذه الفوائد، فنجده يساعد على تعزيز مظهر الشباب، وحماية الجلد من آثار الشيخوخة، كما أنه يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ويساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم.

الشعور بالشبع والطاقة

يقلل من رغبتك في تناول المزيد من الطعام، حتى 8 ساعات، واستقرار نسبة السكر في الدم، ومنح الجسم مزيدا من الطاقة، لاحتوائه على البروتين والألياف، والأوميجا 3.

حماية القلب والدماغ

احتواؤه على الدهون المشبعة الأحادية، تجعله يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

كما أنه ينظم عملية التمثيل الغذائي، ويحافظ على مستويات السكر في الدم، وتناوله بانتظام قد يقلل من تكوين الجذور الحرة التي تدمر خلايا جسمك.

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