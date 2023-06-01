الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

معجزات خلال رحلة العائلة المقدسة

حدث الكثير من المعجزات والأحداث التاريخية التى أذهلت المصريين، خلال زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر الحبيبة، ولعل أبرزها تحطيم الأوثان وسقوط الأصنام على الأرض في المعابد الوثنية في مختلف المناطق أو المحطات التى مرت عليها العائلة المقدسة..

 

فكانت الأصنام تهشم تلقائيًا في مكانهم أمام جلال العائلة المقدسة مما أغضب كهنة الأوثان، وتفجر 18 بئر من الآبار العذبة العميقة لمياه الشرب كينابيع في الأماكن الصحراوية القاحلة، وإرتفاع نسبة المياه فيها لكى يستطيع الطفل يسوع أن يشرب منه.. 

Advertisements

 

حيث ظهر بئر لمياه عذبة نبتت منه نبات عطرية في منطقة المطرية، هذا النبات ساعد على شفاء الكثير من أصحاب الأمراض المستعصية، كما خرجت الأرواح الشريرة من الكثيرين، وهربت الشياطين من أى مكان حلت فيه العائلة المقدسة.

 

ومن أعظم المعجزات للسيد المسيح أن قام بعض الأشخاص من الموت، وجعل الخرساء يتكلمون حينما كانوا يحملون الطفل يسوع، وانحناء أشجار النخيل وغيرها ما يقرب عن 13 شجرة كالسجود أمام مرور العائلة المقدسة أو حتى تستطيع العائلة أن تأكل من بلحها، وهذا إجلالًا لها، وأشهرهم شجرة العذراء مريم بالمطرية.. 

 

فضلا عن إخصاب بعض الأراضي الزراعية التى تمر عليها بسبب حسن الضيافة من أهل المنطقة لهذه العائلة المقدسة، وازدهار ثلاث عصى وتحولها إلى أشجار في الحال وسجودها للسيد المسيح له المجد وهو طفل..

أهم العجائب

ومن أهم العجائب أثناء مرور العائلة المقدسة بحقل من الحقول الزراعية المصرية، وطلبوا من صاحبه الإستراحة الوقتية، فأذن لهم ورحب بهم وسقاهم ماء من بئره وجلس معهم سألا عما أتى بهم لهذا المكان بعد أن لاحظ أنهم أغراب عن البلد، فقد روت له القديسة العذراء مريم، وتحدثت معه قصة هروبهم لمصر من بطش هيردوس ملك اليهودية فى ذلك الحين..

 

فتأثر الرجل صاحب الحقل من كلامها.. وهى تتكلم معه أشارت لبذور البطيخ التى يخزنها صاحب الأرض وقالت له أنك رجل كريم "اليوم تزرع بطيخ" رش البذور فى الأرض، وبقوة إبنى الحبيب يسوع المسيح وليد بيت لحم، وسوف تقوم فى الصباح الباكر تنظر حقلك الذى زرعت فيه البذور قد ملئ أرضك كلها بطيخًا كبيرًا وببركات وفيرة.. 

 

ثم قالت أعلم أيها الرجل المبارك إنه سيمرعليك باكرًا رجال هيردوس الملك يسألونك عنا، فقل لهم إن هذه العائلة الهاربة التى مرت علي لما كنت أزرع بذور هذا البطيخ فى الأرض!
 

دهش هذ الرجل من كلامها، لكن فعل كما قالت وفى صباح اليوم التالى، رأى الرجل أكثر مما كان متوقعًا، إذ أن البطيخ ظهر فى حقله بمنظر بهي جدًا، كأنه فى بستان، فأندهش وشكرالله.. وأثناء ذلك مر عليه الرجال الذين أرسلهم هيردوس الملك وسألوا صاحب الحقل عن مرور العائلة، فقال لهم بسرعة نعم إن هذه العائلة المكونة من أربعة أفراد، مرت لما كنت أزرع البطيخ فى الغيط.. 

 

فلما سمعوا ذلك الكلام من صاحب الأرض، قالوا فى أنفسهم يعنى كانوا هنا من ثلاث أشهر وقت موسم زراعة البطيخ على الأقل! فحزنوا جدًا على خيبة آملهم في القبض عليهم.. وقالوا أن هؤلاء قد هربوا منا بذلك الطفل يسوع.. فعادوا إلى الملك فى خوف وحزن شديد..

 

مجد القيامة

البابا تواضروس يتراس صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر


فهذه المعجزة، أضلت جنود هيردوس الملك فى بحثهم عن مسار العائلة المقدسة. وبنى في هذا المكان المبارك (هذا الحقل) كنيسة بأسم السيدة الطاهرة مريم العذراء بمنطقة العزباوية بكلوت بك بالازبكية بالقاهرة، ومازال فيها البئر الذى شربت منه العائلة المقدسة.

مسار العائلة المقدسة زيارة العائلة المقدسة يسوع المسيح القديسة العذراء مريم العائلة المقدسة

مواد متعلقة

تزامنا مع احتفال الكنيسة، قصة الحلم الذي قاد العائلة المقدسة إلى مصر

تزامنا مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. قصة انفجار ينبوع المياه

ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، قصة أول حالة لجوء

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية