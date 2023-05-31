الأربعاء 31 مايو 2023
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سياسة

البابا تواضروس يتراس صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر

البابا تواضروس ,
البابا تواضروس , فيتو

 

تراس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الموقسية، إلي كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة لحضور احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر.

وعقب وصل البابا دقت أجراس الكنائس تعبيرا عن سعادة وفرح شعب الكنيسة لحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والتقط قداسته عدة صور تذكار مع شعب مصر القديمة.

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ويشارك في الاحتفالية محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال وعدد من قيادات الدولة والسياسين والبرلمانين.

ومن المقرر ان يتراس قداسه البابا تواضروس صباح غد الخميس قداس عيد دخول العائلة المقدسة ارض مصر بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي، وهي احد المحطات الهامة التي زارتها العائلة المقدسة اثناء زيارتها ارض مصر.

البابا تواضروس يصل كنيسة ابي سرجة للاحتفال بدخول العائلة المقدسة مصر

وصل قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة الموقسية، الي كنيسة ابي سرجة بمصر القديمة لحضور احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة ارض مصر.

وعقب وصل قداسة البابا تواضروس دقت اجراس الكنائس تعبيرا عن سعادة وفرح شعب الكنيسة لحضور قداسه البابا تواضروس الثاني، والتقي قداسه عدة صور تذكار مع شعب كصر القديمة.

ويشارك في الاحتفالية محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال وعدد من قيادات الدولة والسياسين والبرلمانين.

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر والتي ستقام في كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

وتنطلق الاحتفالات التي من المقرر أن يشارك فيها عدد من اساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023.

تزامنا مع احتفال الكنيسة.. محطات في رحلة العائلة المقدسة بمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأول من يونيو المقبل بـ عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى (وتبدأ صلواته كعادة اليوم الطقسي في الكنيسة من مساء اليوم بالعشية)، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".
قصة هروب العائلة المقدسة
وهربت العائلة المقدسة المكونة من السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلا رضيعا صغيرا من فلسطين إلى مصر خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وجاءت العائلة المقدسة إلي مصر ومكثت فيها ثلاثة سنوات وستة اشهر، وبذلك تعتبر أول رحلة لجوء.

وبدأت رحلة العائلة المقدسة عندما ظهر الرب ليوسف فى حلم قائلا: قم وخذ الصبى وامه واهرب الى مصر. وكن هناك حتى اقول لك. فقام واخذ الصبى وامه ليلا وانصرف الى مصر".

ولجات العائلة في رحلة الهرب من فلسطين إلى مصر لطريق مجهول للكثيرين في ذلك الوقت، خاصة انهم هاربون من شر هيرودس، وذلك حسبما هو موضح بالمصادر التاريخيه القبطيه واهمها ميمر البابا ثيؤفيلس الثالث والعشرين من باباوات الاسكندريه(384_421 م) ومنها السنكسار القبطى.

بداية رحلة العائلة المقدسة

وانطلقت رحلة العائلة المقدسة من رفح التي تبعد عن العريش حوالي ٤٥ كم، وصلت العائلة العريش وعثر هناك على بقايا من كنائس فى طرقات المدينه، وكانت الفرما اخر محطات العائلة في سيناء.

انفجار ينبوع مياه

وحسب السنكسار القبطي انتقلت العائلة المقدسة إلي تل بسطا المجاورة للزقازيق، وجلست تحت شجره وطلب الطفل يسوع ان يشرب فلم يحسن اهلها استقبال العائله مما الم نفس العذراء فقام يوسف النجار واخذ بقطعه من الحديد وضرب بها الارض بجوار الشجره واذا بالماء ينفجر من ينبوع عذب ارتوا منه جميعًا.

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الكنيسة الأرثوذكسية العائلة المقدسة البابا تواضروس كنيسة أبي سرجة

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