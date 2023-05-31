بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة، 255 حصلوا على الدرجة النهائية

أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 ( الدور الأول ) وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة.

أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة



وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، نشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة حتى الآن بعد اعتمادها رسميا، آخرهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة التي تم اعتمادها مساء اليوم الأربعاء.

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ونشرت “فيتو” أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان.

كما نشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــــا رابط نتيحة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء من هنـا

ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

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