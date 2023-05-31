مسعود يتابع التطويرالجاري بالمجلس الطبي بالشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المجلس الطبي العام بمدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمقر المجلس ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وفي خلال أيام من الزيارة السابقة حرص مسعود على تفقد مستجدات أعمال التطوير، ومعدلات الإنجاز وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إجراءات تطوير ورفع كفاءة كافة المواقع بالمجلس الطبى العام، كما تم التنبيه على مديرة المجلس الطبي بتكثيف المتابعة، ضمانا لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وإعادة تقديم الخدمة من خلال الأماكن المطورة.

-إعلانات-

توفير أماكن اكثر اتساعا للانتظار

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية : بهدف الأمر إلي توفير أماكن أكثر اتساعًا للإنتظار، وتحقيق سيولة الحركة، مما يقضي على مشكلة تكدس المواطنين، ويساعد في زيادة القدرة الإستيعابية والخدمية للمجلس، والتي أصبحت ضرورة حتمية، نظرًا لتزايد الوافدين عليه طلبا للخدمات الطبية، والتي تتضمن استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والمناظرة الطبية لراغبي الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وغيرها من الخدمات الصحية.

تسليم شهادات التدريب البوم

و سلم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد دفعة ٢٠٢١، على حزمة البرامج الفنية المتكاملة، في حضور الدكتورة أمل جمعة أبوزيد مشرف الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم التدريب علي جميع أعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية والوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بقاعات التدريب المجهزة بمركز التعليم المستمر بالأحرار بمدينة الزقازيق، خلال الفترة من ١٣ مايو ٢٠٢٣ وحتى اليوم

تدريب 60 طبيبا على مستوى المديرية

وذلك لتدريب أطباء المجموعة الأولى البالغ عددهم ٦٠ من الأطباء البشريين الجدد والذين تسلموا العمل أواخر الشهر الماضي، في منافذ تقديم الخدمة الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، في حضور مدربين من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية الصحية، ومديرة إدارة التدريب، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير مركز التدريب يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

تقدير الدكتورة أمل جمعة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية ومدير المكتب الاعلامى ان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد أعطى شهادة تقدير للدكتورة أمل جمعة نظرًا لجهودها المبذولة في النواحي التدريبية للأطباء، والاهتمام بمشاكلهم واحتياجاتهم، مؤكدًا بأن هذه الحزمة التدريبية تأتي لحرص وزارة الصحة والسكان، على تنمية مهارات أطباء التكليف الجدد، وخطة الإستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بهدف تحسين وصقل مهارات الأطباء، يمتلكون قدرات وخبرات مميزة، وقادرون علي أداء عملهم بالحقل الطبي بكفاءة عالية، لتحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ