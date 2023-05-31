الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

صحة الشرقية: تسليم الأطباء الجدد شهادة اجتياز التدريبات

تسليم الأطباء الجدد
تسليم الأطباء الجدد شهادة اجتياز التدريبات, فيتو

سلم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد دفعة ٢٠٢١، على حزمة البرامج الفنية المتكاملة، في حضور الدكتورة أمل جمعة أبوزيد مشرف الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم التدريب علي جميع أعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية والوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بقاعات التدريب المجهزة بمركز التعليم المستمر بالأحرار بمدينة الزقازيق، خلال الفترة من ١٣ مايو ٢٠٢٣ وحتى اليوم.

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تدريب 60 طبيبا على مستوى المديرية 

وذلك لتدريب أطباء المجموعة الأولى البالغ عددهم ٦٠ من الأطباء البشريين الجدد والذين تسلموا العمل أواخر الشهر الماضي، في منافذ تقديم الخدمة الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، في حضور مدربين من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية الصحية، ومديرة إدارة التدريب، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير مركز التدريب يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

 

تقدير الدكتورة أمل جمعة 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية ومدير المكتب الاعلامى ان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد أعطى شهادة تقدير للدكتورة أمل جمعة نظرًا لجهودها المبذولة في النواحي التدريبية للأطباء، والاهتمام بمشاكلهم واحتياجاتهم، مؤكدًا بأن هذه الحزمة التدريبية تأتي لحرص وزارة الصحة والسكان، على تنمية مهارات أطباء التكليف الجدد، وخطة الإستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بهدف تحسين وصقل مهارات الأطباء، يمتلكون قدرات وخبرات مميزة، وقادرون علي أداء عملهم بالحقل الطبي بكفاءة عالية، لتحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية. 

كما ناقش مع الأطباء المتدربين، مدى الاستفادة التي تم الحصول عليها من خلال البرنامج التدريبي، وأوجه القوة والضعف أثناء تنفيذ البرنامج، والاحتياجات التدريبية الآخرى لهم، لتأدية عملهم الجديد بكفاءة عالية، موجهًا مديرة إدارة التدريب ومديرة إدارة الرعاية الأساسية، بتقسيم الأطباء إلى مجموعات لتعزيز وصقل مهاراتهم على التعامل مع أجهزة الأشعة التلفزيونية، مع التوجيه بتحفيز أفضل ثلاثة متدربين متميزين في مختلف البرامج التدريبية القادمة، مما يعزز من روح المنافسة، والمساهمة فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمتدربين من هذه الدورات التدريبية.

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ضرورة الاستفادة من التدريبات والتطبيقات العملية 

وأكد "مسعود" على الأطباء بضرورة الاستفادة من التدريب وأهمية التطبيق العملي، خاصة لأنهم جميعًا في بداية حياتهم المهنية، علي أن يتم نقل هذه المعلومات وما تم التدريب عليه للآخرين وأن العلم والمعرفة هي من أساسيات تقدم الفرد والمجتمع، ومؤكدًا على أهمية تأدية هذه الرسالة السامية بكل جد وإخلاص وتفاني في العمل للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى والمصابين، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذا العمل من المنظمين والمدربين والمتدربين علي جهودهم المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

 

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تسليم شهادات اجتياز الدورة الدكتورة امل حمعة اوزيد الاحرار بمدينة الزقازيق الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية التدريب على الرعاية الاساسية وزارة الصحة والسكان

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