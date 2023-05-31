صحة الشرقية: مسعود يطالب بالإقلاع عن التدخين

طالب الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشباب والمواطنين عامة، والمدخنين والمرضى خاصة بمحافظة الشرقية، بالإقلاع عن التبغ والتدخين، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة مجتمعاتهم، وحماية الأطفال والنساء والشباب والرجال من مختلف الأعمار والفئات، مشيرًا إلى أن التدخين يشكل خطرًا حقيقيًا، على صحة وسلامة كل من المدخنين وغير المدخنين، الذين يتعرضون لدخان التبغ الغير مباشر، المعروف "بالتدخين السلبي"، المتسبب في مخاطر صحية خطيرة، سواء على حياة الأفراد، أو على النواحي الاقتصادية للأسر، والمجتمعات معًا، أو حتى علي الثروات الحرجية والمحاصيل الزراعية، التي تتعرض للحرائق بفعل لفافة تبغ يلقيها عابث، ولتفعيل إجراءات المكافحة، والسيطرة على هذا الوباء الخطير، مع تبني أنماط حياة صحية خالية من التدخين، من أجل خفض نسبة حالات الوفيات الناجمة من أمراض متعلقة بالتبغ والتدخين بشكل أو بآخرجاء ذلك تزامنا تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين،

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اليوم العالمى للامتناع عن التدخين

وقال محمود عبدالفتاح محمد مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أن وكيل الوزارة اشار الى ان منظمة الصحة العالمية قامت بتخصيص يوم 31 مايو من كل عام، للاحتفال سنويًا باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ومكافحة التبغ، وإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ، والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه، والمساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة، من هذه العواقب الصحية المدمرة، ورفع وعي المواطنين حول العالم، بالتأثير الصحي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمجتمعات، الناتج عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، والعمل علي تكثيف الجهود العالمية للمكافحة والقضاء على الأمراض بكافة أنحاء العالم، وحث ملايين الأفراد في العالم أجمع، بالإقلاع عن التبغ والتدخين، ورفع الوعي بأهمية ذلك، باعتبارها عاملًا أساسيًا في وقاية كافة المواطنين والشعوب بالعالم من الأمراض، حفاظًا علي أرواحهم وأرواح المحيطين بهم.

اجتماع اليوم مع الطب العلاجى

وعقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ايضا اليوم اجتماعا مع إدارة الطب العلاجي وإدارة التمريض بالمديرية، لمناقشة خطط العمل الحالية والمستقبلية، في ظل الإدارة الجديدة للتمريض، وتقارير المرور الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وآليات تحديث الخطط للوصول إلي تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى، وذلك اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومديرة إدارة التمريض، ومشرفات تمريض العلاجي والرعاية الأولية، والعاملين بإدارة التمريض

تقارير المرور على المستشفيات المركزية والعامة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، إن وكيل الوزارة ناقش تقارير المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال الفترة الماضية، بعد عرضها تفصيليًا ووضع التقييم الموضوعي لكل مستشفى، بهدف تحليل سلبيات المرور، والوقوف على أوجه الضعف والعمل على تقويمها، وبحث نقاط القوة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، موجهًا بتطوير خطة العمل خلال الفترة القادمة، وتحديث قوائم المرور وتقييم المستشفيات، والعرض بها خلال 48 ساعة، كما وجه بتدريب جميع الأطقم الإشرافية على هذه القوائم فور الانتهاء منها وقبولها، مما يضمن تكثيف المرور على المستشفيات في جميع الفترات الصباحية والمسائية والسهر، وإحكام انتظام سير العمل، والعمل بمنظور استباقي بدلًا من المعالجة التفاعلية للأحداث.

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