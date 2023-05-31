الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

صحة الشرقية تناقش خطة الطب العلاجي والتمريض بالمحافظة

مسعوديناقش خطةالعمل
مسعوديناقش خطةالعمل الطب العلاجى والتمريض،فيتو

عقد  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية  اجتماعا مع إدارة الطب العلاجي وإدارة التمريض بالمديرية، لمناقشة خطط العمل الحالية والمستقبلية، في ظل الإدارة الجديدة للتمريض، وتقارير المرور الإشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وآليات تحديث الخطط للوصول إلي تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى، وذلك اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومديرة إدارة التمريض، ومشرفات تمريض العلاجي والرعاية الأولية، والعاملين بإدارة التمريض.

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تقارير المرور على المستشفيات المركزية والعامة 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، إن وكيل الوزارة ناقش تقارير المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال الفترة الماضية، بعد عرضها تفصيليًا ووضع التقييم الموضوعى لكل مستشفى، بهدف تحليل سلبيات المرور، والوقوف على أوجه الضعف والعمل على تقويمها، وبحث نقاط القوة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، موجهًا بتطوير خطة العمل خلال الفترة القادمة، وتحديث قوائم المرور وتقييم المستشفيات، والعرض بها خلال ٤٨ ساعة، كما وجه بتدريب جميع الأطقم الإشرافية على هذه القوائم فور الانتهاء منها وقبولها، مما يضمن تكثيف المرور على المستشفيات في جميع الفترات الصباحية والمسائية والسهر، وإحكام انتظام سير العمل، والعمل بمنظور استباقي بدلًا من المعالجة التفاعلية للأحداث.

تحولات جذرية ومتسارعة فى المجال الطبى 

وأكد "مسعود" خلال حديثه أن ما يشهده العالم من تحولات جذرية متسارعة ولا سيما في المجال الصحي، يتطلب امتلاك القدرة على تحقيق الاستثمار الأمثل للعلم والمعرفة والقدرة على خدمة المريض طوال الوقت، موضحًا أن التمريض يعد أحد الأسس الهامة لهذه التحولات في خدمات الرعاية الصحية، ولم يعد جزء مكمل في العملية الصحية، بل له أدوار علمية وبحثية وصحية هامة، مشيرًا إلى أن العمل التمريضي يجمع بين أدبيات السلوك الراقي والبعد الإنساني.

إضافة إلى ما يتطلبه من معرفة وخبرة في التعامل مع متلقى الرعاية الطبية، وطالب أعضاء الهيئة التمريضية بالحرص على تنمية القدرات والمهارات من أجل تميز الأداء المهني. كما تناول الاجتماع استعراض أعضاء الهيئة التمريضية لبعض المشكلات التي تواجههم، مستمعا لتطلعاتهم بشأنها، ورؤيتهم ومطالبهم التي يأملون بحثها لتحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي لهم.

سيارات خدمات نقل الدم 

وتابع “مسعود”، اصطفاف السيارات والمركبات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، من سيارات الإسعاف، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات خدمات نقل الدم  وتفقد مسعود سيارات التبريد، وسيارات أجهزة الضباب وسيارات التطهير والتعقيم،  والمركبات المختلفة، والآلات والمعدات، وتواجد الفرق الطبية، وفرق العمل بها وجاء ذلك بأرض محلج القطن في مركز الزقازيق، استعدادا لاستعراض إمكانيات منظومة الصحة بالشرقية، لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة خلال الأيام القليلة القادمة وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث

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