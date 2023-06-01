الخميس 01 يونيو 2023
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ملفات وحوارات

أثر رونالدو على دوري روشن.. نجوم العالم على أعتاب السعودية.. الهلال يغري ميسي بأرقام جنونية.. وزيدان يقترب من تدريب النصر بأمر من الدون

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

يبدو أن الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم سيدخل مرحلة جديدة ومتطورة في الفترة المقبلة وسينافس العديد من الدوريات الأوروبية من الناحية التنافسية والفنية.

الدوري السعودي أصبح هدفا لكبار اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا، بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، خاصة أن الدون صرح في أكثر من مناسبة أن الدوري السعودي سينافس الدوريات الخمسة الكبرى قريبا.

الدوري السعودي بدأ رحلة جذب نجوم كرة القدم في العالم، ليس الذين اقتربوا من الاعتزال أو بعض الأسماء الجيدة في أوروبا، بل أن الدوري السعودي رفع سقف الطموح بضم رونالدو ثم الحديث عن ضم ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

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رونالدو، فيتو

أثر كرسيتيانو رونالدو على الدوري السعودي

قبل انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر بقيمة راتب وصلت إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد، كان الدوري السعودي يضم نجوما عالميين أيضا ولكن ليسوا بقدر الدون، مثل البرازيلي تاليسكا لاعب النصر، وجوميز وإيجالو لاعبا الهلال وغيرهم من النجوم.

ولكن بعد انضمام رونالدو ارتفع سقف طموح في السعودية وأصبحت جماهير الاندية تطالب بلاعبين مثل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بطلة كأس العالم 2022 في قطر، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد والمتوج بالكرة الذهبية في الموسم الماضي، ولوكا مورديتش متوسط ميدان الميرنجي والأرجنتيني دي ماريا، كما أن إيدين هازارد يقترب أيضا من دوري روشن وسيرجيو بوسكيتس وألبا الذي انتهى تعقدهم مع برشلونة بنهاية الموسم ووالعديد من نجوم الصف الأول في أوروبا.

انضمام رونالدو للدوري السعودي ساعد الأندية في المفاوضات مع نجوم العالم، حيث أن بعد قدوم الدون أصبح اسم الدوري السعودي أقوى وأكثر متابعة في العالم وارتفعت مشاهداته خاصة أن الدوري يشهد منافسة كبيرة على اللقب الذي حصده الاتحاد قبل النهاية بجولة واحدة وهو ما لا نشهده إلا في الدوريات الكبرى.

ومن أثر انضمام رونالدو إلى الدوري السعودي هو أن نجوم العالم في كرة القدم لن تقول أن انضمامي للدوري السعودي سيقلل من قيمتي كلاعب مطلوب في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك بعد انضام الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا والمنتخبات إلى دوري روشن السعودي.

صفقات نارية تقترب من الدوري السعودي، فيتو 

ميسي يقترب من الدوري السعودي

يبدو أن المنافسة التي دامت حوالي 16 عاما في أوروبا بين رونالدو وميسي، ستعود مجددا ولكن في الدوري السعودي الممتاز، الهلال وضع ميسي كأهم صفقة في الصيف المقبل خاصة أنه عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن صفقة ميسي ستكلف الهلال راتب الأرجنتيني فقط والذي بكل تأكيد سيكون ضخما ووفقا للتقارير الصحفية سيتجاوز راتب رونالدو.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن ميسي يفصله رتوش بسيطة قبل الانضمام رسميا للهلال في الصيف القادم، وأن البرغوث الذي فاز بالكرة الذهبية 7 مرات  سيتحصل على راتب 1.2 مليار يورو على مدار عامين، أي 600 مليون يورو في الموسم الواحد، ويعد راتب ميسي في الموسم الواحد مع الهلال 3 أضعاف رونالدو.

ويعد راتب ميسي في الهلال لو تم الاتفاق رسميا، سيصبح أعلى راتب في تاريخ الرياضة بشكل عام، كما أن العمولة التي سيتحصل عليها والد ميسي الذي يعد وكيل أعماله ستصبح أيضا أكبر عمولة في تاريخ الرياضة.

ميسي يقترب من الهلال، فيتو 

كريم بنزيما يقترب من اتحاد جدة

اتحاد جدة بطل الدوري السعودي يريد أيضا تدعيم فريقه بقوة للرد على محاولات الهلال في ضم ميسي ومحاولة مجارات النصر الذي ضم بالفعل رونالدو، اتحاد جدة والذي يلعب في صفوفه المصريين طارق حامد وأحمد حجازي، استهدف صفقته الأبرز في الصيف القادم وهو الفرنسي كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن نادي اتحاد جدة تقدم بعرض رسمي لكريم بنزيما وهو السبب في عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، وأشارت أيضا التقارير أن بعد عرض الفريق السعودي يسعى بيريز رئيس ريال مدريد لتجديد عقد الدولي الفرنسي سريعا قبل أن يتم إقناع بنزيما بالانضمام إلى اتحاد جدة.


دي ماريا يتقرب من مزاملة ميسي

يبدو أن الهلال يريد أن يوفر كل سبل الراحة لميسي، حيث أن إدارة الأزرق تسعى لضم الأرجنتيني دي ماريا لصفوف الفريق من أجل تكوين ثنائية نارية.

انضمام دي ماريا للهلال قد يساعد على إقناع ميسي الانضمام للفريق من أجل وجود أحد زملائه في المنتخب الأرجنتيني داخل الفريق، خاصة أنها تجربة جديدة في دولة مسلمة.

دي ماريا، فيتو 

ألبا وبوسكيتس يقتربان من الدوري السعودي

قرر ألبا وبوسكيتس الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم بعد رحلة طويلة مع البلوجرانا حققا فيها العديد من البطولات والألقاب، وبعد إعلانهما الرحيل انهالت عليهم العروض من الدوري السعودي، حيث إن ألابا وفقا للتقارير الصحفية يقترب من الهلال السعودي، بينما تلقى بوسكيتس ثلاث عروض شفوية من الهلال والنصر والشباب.

نجوم على أعتاب الدوري السعودي

الدوري السعودي ليس فقط هو من يبحث عن لاعبي الصف الأول في أوروبا، بل أن لاعبي أوروبا بدأوا بتسويق أنفسهم للانضمام لأندية الدوري السعودي، خاصة أن الدوري سيصبح مليئا بالنجوم في الموسم المقبل وسيصبح أشبه بدوري نجوم العالم.

حيث أشارت تقارير صحفية أن رياض محرز عرض نفسه على أهلي جدة في مفاجأة كبيرة، وكانت أشارت تقارير صحفية أن أهلي جدة يريد ضم العديد من اللاعبين المميزين مثل محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي.

ووفقا لصحيفة fanatic التركية فإن نادي طرابزون سبور حدد قيمة 6 ملايين يورو في حال أراد أي نادي شراءه في الميركاتو الصيفي القادم.


زين الدين زيدان 

يبدو أن الدوري السعودي لا يريد ضم نجوم كرة القدم فقط، بل أن الأمر تجاوز ذلك وتريد الأندية ضم مدربي الصف الأول في أوروبا، فالدوري السعودي في السنوات الماضية ضم العديد من الأسماء القوية مثل رامون دياز ونونو سانتوس، إلا أن الطموح أصبح أكبر من ذلك، بعد ما بدأ نادي النصر التفاوض مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، ووفقا للتقارير الصحفية فإن عرض النصر هو 150 مليون يورو في الموسم.

زين الدين زيدان، فيتو

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