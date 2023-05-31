الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ميسي يتصدر الإعلان الرسمي عن قميص سان جيرمان

ميسي
ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قميص الفريق للموسم الجديد بحضور نجمي الفريق ليونيل ميسي ونيمار جونيور.

قميص سان جيرمان 

وكشف النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الفريق في الموسم الجديد.

وشارك في تقديم قميص بي إس جي نيمار وميسي رغم الجدل المثار حول رحيلهما عن صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما تواجد أيضا الثلاثي ماركينيوس قائد الفريق، ونائبه برسنيل كيمبيمبي، بينما تصدر الإعلان كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

-إعلانات-

وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية أخرى مثل برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

 

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد ذكرت في تقرير لها أن برشلونة يحتاج إلى وقت كافٍ قبل أن يقرر ليونيل ميسي مستقبله.وأوضحت أن برشلونة طلب من ميسي أن يؤخر قراره لمدة أسبوع، أي حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يمكن أن يحصل النادي على الضوء الأخضر من رابطة الليغا حول خطة الجدوى الخاصة به.

وأشارت إلى أن رابطة الليجا ستقرر بداية الأسبوع المقبل ما إذا كانت خطة برشلونة صالحة أم لا، بما في ذلك إمكانية عودة ميسي.

من جانبه، قال جوردي كرويف، المدير الرياضي لنادي برشلونة، في تصريحات لصحيفة "سبورت": "الأمر يعتمد على قواعد اللعب المالي النظيف، وعليه (ميسي)، ولكني أعتقد أن الأمر يتوقف عليه حاليًا".

وأضاف: "هو يلعب مع فريق آخر الآن، لديه مباراة واحدة فقط في الدوري، ولن نتحدث عن مستقبله، هو من يمتلك الجواب".

وتابع: "عقده سينتهي، بالتأكيد العديد من الفرق تريده والجواب له، عندما ينتهي عقده سيتوقف كل شيء عليه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باريس سان جيرمان الفرنسي سان جيرمان نادي باريس سان جيرمان نيمار جونيور ميسي ونيمار

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يجد بديل ميسي من ريال مدريد

تأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

نتائج الدور الثالث لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

رسميا، بوتشتينو مديرا فنيا لتشيلسي الإنجليزي

الأكثر قراءة

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (أسماء الأوائل)

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

ضبط السائق المتسبب في مصرع طبيب شهير ونجلته أعلى الطريق بالنزهة

بداية من غد، قطارات إضافية لخدمة هذه الخطوط تعرف عليها

هيئة الدواء توضح الفرق بين الفياجرا الأصلية والمغشوشة بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الفاكهة، تراجع البرقوق السكري 5 جنيهات اليوم الأربعاء 31-5-2023 بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية