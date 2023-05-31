ميسي يتصدر الإعلان الرسمي عن قميص سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قميص الفريق للموسم الجديد بحضور نجمي الفريق ليونيل ميسي ونيمار جونيور.

قميص سان جيرمان

وكشف النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الفريق في الموسم الجديد.

وشارك في تقديم قميص بي إس جي نيمار وميسي رغم الجدل المثار حول رحيلهما عن صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما تواجد أيضا الثلاثي ماركينيوس قائد الفريق، ونائبه برسنيل كيمبيمبي، بينما تصدر الإعلان كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

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وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية أخرى مثل برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد ذكرت في تقرير لها أن برشلونة يحتاج إلى وقت كافٍ قبل أن يقرر ليونيل ميسي مستقبله.وأوضحت أن برشلونة طلب من ميسي أن يؤخر قراره لمدة أسبوع، أي حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يمكن أن يحصل النادي على الضوء الأخضر من رابطة الليغا حول خطة الجدوى الخاصة به.

وأشارت إلى أن رابطة الليجا ستقرر بداية الأسبوع المقبل ما إذا كانت خطة برشلونة صالحة أم لا، بما في ذلك إمكانية عودة ميسي.

من جانبه، قال جوردي كرويف، المدير الرياضي لنادي برشلونة، في تصريحات لصحيفة "سبورت": "الأمر يعتمد على قواعد اللعب المالي النظيف، وعليه (ميسي)، ولكني أعتقد أن الأمر يتوقف عليه حاليًا".

وأضاف: "هو يلعب مع فريق آخر الآن، لديه مباراة واحدة فقط في الدوري، ولن نتحدث عن مستقبله، هو من يمتلك الجواب".

وتابع: "عقده سينتهي، بالتأكيد العديد من الفرق تريده والجواب له، عندما ينتهي عقده سيتوقف كل شيء عليه".