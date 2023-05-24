الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

انفوجراف

18 بطولة في 11 سنة.. ألقاب جوردي ألبا بعد الرحيل عن برشلونة (إنفوجراف)

جوردي ألبا، فيتو
جوردي ألبا، فيتو

أعلن نادي برشلونة رسميا، رحيل لاعبه الإسباني جوردي ألبا، بنهاية الموسم الجاري.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ألبا، بنهاية الموسم المقبل، لكن تقارير صحفية أكدت رغبة اللاعب في الرحيل هذا الصيف وسط اهتمام من أندية في الدوري السعودي.

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب مع النادي قبل عام واحد من نهايته الفعلية".

-إعلانات-

وأضاف: "يود نادي برشلونة أن يعرب علنا عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل ثروة في المستقبل.. سيكون برشلونة دائما موطنا لك يا جوردي"

 

وينوي ألبا، توديع جماهير برشلونة، خلال مباراة ريال مايوركا المقبلة، على ملعب كامب نو، تماما مثلما فعل سيرجيو بوسكيتس، ومن قبله جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله.

وقضى ألبا 11 موسم بقميص برشلونة، وشارك في 458 مباراة رسمية، وسجل 27 هدفا وفاز بستة ألقاب للدوري، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وخمسة ألقاب كأس الملك، ولقب لكأس السوبر الأوروبي، وأربعة كؤوس سوبر إسباني.

ويمتلك ألبا عروضا عربية من السعودية، وكذلك من الدوري الإيطالي.

برشلونة وبلد الوليد

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: “من الصعب التحضير لمثل هذه المباريات، لأن الهدف قد تحقق ”التتويج بالليجا"، في هذه اللقاءات، يحتاج الخصم النقاط أكثر منا، وقد لوحظ ذلك".

وأضاف: "بلد الوليد لعب بأكثر من طريقة في المباراة، واستغلوا اثنين من أخطائنا، لم نكن في أفضل حالاتنا، والخسارة نتيجة الاسترخاء".

وعن رأيه في رفع البطاقة الحمراء عن فينيسيوس جونيور، أجاب: "لا أعلم، هذا سؤال للجنة المنافسة، سبق لي أن قلت رأيي حول موضوع العنصرية، ولكن هذا الأمر يخص اللجنة".

 

مباراة برشلونة وبلد الوليد 

خسر نادي برشلونة من نظيره بلد الوليد بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتعد هزيمة برشلونة اليوم أمام بلد الوليد هي الثانية على التوالي للفريق الكاتالوني بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2 / 1.

وكان نادي برشلونة قد توج بطلًا لليجا للمرة الـ 27 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول (4-2) في الجولة الماضية، حيث تعد مباراة اليوم أمام بلد الوليد تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكاتالوني.

 

أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد

سجل ثلاثية بلد الوليد كل من: أندرياس كريستينسن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، وسجل الهدف الثاني اللاعب سايل لارين عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 22، وسجل الهدف الثالث اللاعب جونزالو بلاتا في الدقيقة 73، بينما سجل هدف برشلونة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 84.

 

فيرمينو يعرض نفسه على برشلونة

ومن ناحية أخرى  كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول تلقى اهتمامًا من العديد من الأندية للتعاقد معه بعد إعلان رحيله عن الريدز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "فيرمينو عرض نفسه مؤخرا على برشلونة، لكن النادي الكتالوني لا يضعه كخيار أول لدعم الهجوم، ويفضل عليه لاعبين آخرين".

وزادت: "فيرمينو مستعد لتقديم تضحية أيضًا من أجل التوقيع لبرشلونة، لأنه منجذب لفكرة اللعب في كامب نو".

وأوضحت أن المهاجم البرازيلي لم يرد على العروض التي حصل عليها، وينتظر معرفة موقف برشلونة، لكن كل المؤشرات في البارسا تؤكد أن بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي، سيكون بديل روبرت ليفاندوفسكي الموسم المقبل.

وختمت: "أوباميانج سيغادر تشيلسي مجانًا، وسيوافق على أقل راتب سيقدم له في برشلونة".

ويحظى البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، باهتمام العديد من الأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما أعلن الريدز رحيله رسميا بنهاية منافسات الموسم الحالي.

 

تجديد عقد تشافي هيرنانديز

وأكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي برشلونة من تجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن تجديد عقد تشافي يحتل موقعا متقدما في قائمة أولويات إدارة برشلونة، ولا يقل أهمية عن إيجاد حلول للأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي سيجتمع مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لخوض محادثات حول توقيع عقد جديد.

صرح لابورتا رئيس نادي  برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخرى إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقامًا مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني  ,دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

برشلونة جوردي ألبا البا دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد فتح وغلق القيد للموسم الجديد

الكشف عن موعد فتح باب القيد في الموسم الجديد بالدوري السعودي

جوردي ألبا يقترب من الدوري السعودي بعد الرحيل عن برشلونة رسميا

الدوري السعودي، رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب 3-2

آرسنال الإنجليزي يعلن تجديد عقد نجمه ساكا

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان قمح محلي قبل تهريبه بالعياط (صور)

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية