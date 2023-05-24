18 بطولة في 11 سنة.. ألقاب جوردي ألبا بعد الرحيل عن برشلونة (إنفوجراف)

أعلن نادي برشلونة رسميا، رحيل لاعبه الإسباني جوردي ألبا، بنهاية الموسم الجاري.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ألبا، بنهاية الموسم المقبل، لكن تقارير صحفية أكدت رغبة اللاعب في الرحيل هذا الصيف وسط اهتمام من أندية في الدوري السعودي.

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب مع النادي قبل عام واحد من نهايته الفعلية".

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وأضاف: "يود نادي برشلونة أن يعرب علنا عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل ثروة في المستقبل.. سيكون برشلونة دائما موطنا لك يا جوردي"

وينوي ألبا، توديع جماهير برشلونة، خلال مباراة ريال مايوركا المقبلة، على ملعب كامب نو، تماما مثلما فعل سيرجيو بوسكيتس، ومن قبله جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله.

وقضى ألبا 11 موسم بقميص برشلونة، وشارك في 458 مباراة رسمية، وسجل 27 هدفا وفاز بستة ألقاب للدوري، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وخمسة ألقاب كأس الملك، ولقب لكأس السوبر الأوروبي، وأربعة كؤوس سوبر إسباني.

ويمتلك ألبا عروضا عربية من السعودية، وكذلك من الدوري الإيطالي.

برشلونة وبلد الوليد

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: “من الصعب التحضير لمثل هذه المباريات، لأن الهدف قد تحقق ”التتويج بالليجا"، في هذه اللقاءات، يحتاج الخصم النقاط أكثر منا، وقد لوحظ ذلك".



وأضاف: "بلد الوليد لعب بأكثر من طريقة في المباراة، واستغلوا اثنين من أخطائنا، لم نكن في أفضل حالاتنا، والخسارة نتيجة الاسترخاء".



وعن رأيه في رفع البطاقة الحمراء عن فينيسيوس جونيور، أجاب: "لا أعلم، هذا سؤال للجنة المنافسة، سبق لي أن قلت رأيي حول موضوع العنصرية، ولكن هذا الأمر يخص اللجنة".

مباراة برشلونة وبلد الوليد

خسر نادي برشلونة من نظيره بلد الوليد بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتعد هزيمة برشلونة اليوم أمام بلد الوليد هي الثانية على التوالي للفريق الكاتالوني بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2 / 1.

وكان نادي برشلونة قد توج بطلًا لليجا للمرة الـ 27 في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيول (4-2) في الجولة الماضية، حيث تعد مباراة اليوم أمام بلد الوليد تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكاتالوني.

أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد

سجل ثلاثية بلد الوليد كل من: أندرياس كريستينسن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، وسجل الهدف الثاني اللاعب سايل لارين عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 22، وسجل الهدف الثالث اللاعب جونزالو بلاتا في الدقيقة 73، بينما سجل هدف برشلونة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 84.

فيرمينو يعرض نفسه على برشلونة

ومن ناحية أخرى كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول تلقى اهتمامًا من العديد من الأندية للتعاقد معه بعد إعلان رحيله عن الريدز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "فيرمينو عرض نفسه مؤخرا على برشلونة، لكن النادي الكتالوني لا يضعه كخيار أول لدعم الهجوم، ويفضل عليه لاعبين آخرين".

وزادت: "فيرمينو مستعد لتقديم تضحية أيضًا من أجل التوقيع لبرشلونة، لأنه منجذب لفكرة اللعب في كامب نو".

وأوضحت أن المهاجم البرازيلي لم يرد على العروض التي حصل عليها، وينتظر معرفة موقف برشلونة، لكن كل المؤشرات في البارسا تؤكد أن بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي، سيكون بديل روبرت ليفاندوفسكي الموسم المقبل.

وختمت: "أوباميانج سيغادر تشيلسي مجانًا، وسيوافق على أقل راتب سيقدم له في برشلونة".

ويحظى البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، باهتمام العديد من الأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما أعلن الريدز رحيله رسميا بنهاية منافسات الموسم الحالي.

تجديد عقد تشافي هيرنانديز

وأكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي برشلونة من تجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن تجديد عقد تشافي يحتل موقعا متقدما في قائمة أولويات إدارة برشلونة، ولا يقل أهمية عن إيجاد حلول للأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي سيجتمع مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لخوض محادثات حول توقيع عقد جديد.

صرح لابورتا رئيس نادي برشلونة لصحيفة “سبورت” الكتالونية عن رغبته الشديدة في عودة ليو ميسي مرة أخرى إلى الفريق وأنه لطالما أراد ذلك مثل جماهير ولاعبي الفريق الكتالوني.

وأكد أن الإدارة لن تدفع أرقامًا مجنونة في أي صفقة مهما كانت محاولة من الإدارة جعل الأمور تسير في خطة محكمة تدعي بخطة البقاء وهي ما تسير في الاتجاه الصحيح والسليم.