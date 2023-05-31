الأربعاء 31 مايو 2023
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مشاركة متميزة لطلاب جامعة المنصورة في مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر

الطلاب الفائزين بجامعة
الطلاب الفائزين بجامعة المنصورة، فيتو

أعلنت جامعة المنصورة عن مشاركة متميزة لطلابها فى مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر

الطلاب الفائزون من جامعة المنصورة، فيتو

وقدم رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة لطلاب الجامعة  الفائزين فى مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر 2023 والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الطلاب الفائزون من جامعة المنصورة، فيتو


تمت فعاليات المشاركة برعاية الدكتور  شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة وحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور مريم ويصا المشرف على نادى الأدب، المايسترو الدكتور عمرو المرسي كلية التربية النوعية، المايسترو الدكتور ضياء عبد الكريم كلية التربية للطفولة المبكرة مسئولى تدريب فريق الموسيقى والكورال، أحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب، الدكتورة داليا خليفة مدير ادارة النشاط الفنى، ريهام عبد القادر مدير إدارة النشاط الثقافى، محمد حاتم ادارة النشاط الفنى.

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الطلاب الفائزون بجامعة المنصورة، فيتو


الجدير بالذكر أنه ينظم فعاليات المهرجان وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2022 / 2023، وقد أقيم حفل الختام بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.
 

الطلاب الفائزون بجامعة المنصورة، فيتو

وقد حصلت الجامعة على 12 مركز وهى:

- المركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية نحت غير متخصص (الطالبة/شذى محمد السعيد)

- المركز الأول فى مجال الفنون التشكيلية نحت متخصص (الطالب/فارس على محمود)

- المركز الأول فى مجال المراسل غير متخصص (الطالبة/أمانى محمد ابراهيم)

الطلاب الفائزون بجامعة المنصورة، فيتو

- ممثل أول فى مجال العروض المسرحية فردى غير متخصص (الطالب/ماجد لطفى مصطفى)

- أفضل عمل من تأليف الطلاب فى مجال العزف المتخصص (الطالب/مكاريوس ميشيل باثيلي)

- المركز الثانى فى مجال العزف الجماعى متخصص

- المركز الثانى فى مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون متخصص (الطالبة/فاطمة محمد عبد الملك)

- مخرج طالب ثانى فى مجال المسرح الغنائى والاستعراض الفردى (الطالب/حازم أحمد عبد المنعم)

- المركز الثالث فى مجال المسرح الغنائى والاستعراض الجماعى

- المركز الثالث فى مجال الدورى الثقافى المعلوماتى وهم كل من الطلاب ( أحمد صلاح رزق- يارا ابو العنين عيد- أحمد أيمن شعبان- محمد محمود محمد- آية خالد أحمد- أسماء عزت المتولى)

- المركز الثالث فى مجال الإنشاد الدينى (الطالب/ محمد رضا أحمد)

- جائزة ممثل ثالث  فى مجال العروض المسرحية فردى غير متخصص (الطالب/محمد صلاح محمدين)

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إدارة النشاط الجامعات والمعاهد الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفنون التشكيلية جامعة المنصورة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب طلاب الجامعات والمعاهد كلية التربية للطفولة المبكرة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وزير الشباب والرياض وزارة الشباب والرياضة نائب رئيس الجامعة مهرجان ابداع كليه التربية النوعية كلية التربية للطفولة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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