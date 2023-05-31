الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

انتشال جثمان وسيارة من ترعة أجا في الدقهلية (صور)

انتشال جثمان وسيارة
انتشال جثمان وسيارة من ترعة أجا في الدقهلية، فيتو

شهد مركز ومدينة أجا  في محافظة الدقهلية مصرع شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة اجا أمام مصنع الخضار.

انتشال جثمان وسيارة من ترعة أجا في الدقهلية، فيتو

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة ومركز أجا يفيد بانقلاب سيارة بترعة أجا 

انتشال جثمان وسيارة من ترعة أجا في الدقهلية، فيتو

على الفور انتقل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية وقوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري والإسعاف والأجهزة التنفيذية بأجا لموقع الحادث 

انتشال جثمان وسيارة من ترعة أجا في الدقهلية، فيتو

 

تم انتشال السيارة وجاري البحث عن السائق 
 

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مدير الأمن بموقع انتشال جثمان وسيارة من ترعة أجا في الدقهلية، فيتو

ووجه مدير مكتب النائب شريف الجبلي وهيئة مكتب المهندس عبد السلام الجبلي الشكر لفريق الإنقاذ النهري واسعاف اجا لسرعة الانتقال والتعامل الفوري

مدير الأمن بموقع انتشال جثمان وسيارة من ترعة أجا في الدقهلية، فيتو

وتم  انتشال جثمان احمد عبدالحميد محمد البسيوني من المياه، وتبين أنه مقيم خلف مدرسة الزراعة - محكمة الأسرة ميت غمر. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

 

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