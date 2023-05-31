توريد 311 ألفا و346 طن قمح لصوامع محافظة الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ارتفاع مستوى توريد القمح بالشؤن والصوامع، إلى 311 الف 346 طن من الأقماح موسم ٢٠٢٣، وانتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية، واستمرار اللجان في عملها بكل موقع تخزيني.

وأكد مهندس شريف صليب، مدير صيانة الحبوب بالمديرية، ارتفاع جودة القمح هذا العام بنسبة ٩٦% من المحصول بجودة ٢٣.٥، وأن التوريد وصل إلى ١٦٢٨.٥١٢ طن بنهاية عمل الثلاثاء.

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وناشدت مديرية التموين بالمزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح الى أقرب صومعة أو شونة، للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

وعلى صعيد آخر، كان قال سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة أنه تم ضبط ٦٠١ طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام.

وأشار إلى أن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من أرتكب ذلك.

محافظة بني سويف



وفى محافظة بنى سويف، أكد وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف أنه تم ضبط ٣٠ طن قمح مهرب قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة للاستخدام.

محافظة كفر الشيخ

وفى محافظة كفر الشيخ، أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أنه تم ضبط ١٠ أطنان قمح محلى قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة للاستخدام.

محافظة الغربية



وفى محافظة الغربية، أكد محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة ضبط ٤٢ طن قمح محلى مهرب.



وأضاف أن القمح المضبوط تم إيداعه فى الصوامع وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها.

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.

يأتي ذلك استمرارا امتابعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لعمليات توريد القمح والضبطيات التى تقوم بها المديريات لمنع استخدامه فى الاغراض غير المخصصة طبقًا للقرارات الوزارية.

السعات التخزينية للقمح

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎



استيراد القمح

وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

صرف النخالة للمزارعين

وبدأت مديريات التموين علي مستوي الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل اردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.

وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.‏

وتضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ( الكميات ‏ومكان التوريد ) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية

ويحظر التوجيه الوزاري علي التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم، و‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.