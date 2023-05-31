الأربعاء 31 مايو 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 17% من المصريين مدخنون

التدخين، فيتو
التدخين، فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء  بيانًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه وذلك لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضًا من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه. 

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وتتبنى منظمة الصحة العالمية هذا العام حملة ترويجية تحت شعار " لنزرع الغذاء، وليس التبغ " وتشجع هذه الحملة الحكومات على إنهاء الإعانات الممنوحة لزراعة التبغ واستخدام الوفورات لدعم المزارعين في الانتقال إلى محاصيل أكثر استدامة تحسن الأمن الغذائي والتغذية. 

 

ويتضمن هذا البيان أهم الحقائق والمؤشرات العالمية والمصرية في هذا الشأن؛

أولاٍ: أهم الحقائق والمؤشرات العالمية حول التدخين:

1- يشكل تعاطي التبغ عامل خطر رئيسي للأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وأكثر من 20 نوعًا مختلفًا من السرطان.

2-  يموت كل عام أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ. وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

3- التعرض للدخان غير المباشر (التدخين السلبي) يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنويًا.

4- يتنفس ما يقرب من نصف جميع الأطفال هواء ملوثا بدخان التبغ، ويلقى 000 65 طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالدخان غير المباشر.

5- التدخين أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية يعاني منها الأطفال الرضع مدى الحياة.

التدخين، فيتو

ثانيًا: أهم مؤشرات التدخين في مصر وفقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022:

16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخـنون وهو ما يمثل حوالي 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

 

    تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية  39.6%  وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% وهي نسب تعتبر مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.

 والجدير بالذكر هنا أن متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوي على التدخين وفقًا لعينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يبلغ 2665.4 جنيه مصري.

 

الإحصاء: انخفاض أعداد العاملين الأجانب بالقطاعين الحكومي والأعمال العام بنسبة 23.1% في 2022

الإحصاء: 19.8% زيادة بقيمة عمليات التنفيذ بقطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص في 2021

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التبغ للدخان غير المباشر

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