الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

الإحصاء: انخفاض أعداد العاملين الأجانب بالقطاعين الحكومي والأعمال العام بنسبة 23.1% في 2022

اللواء خيرت بركات،فيتو
اللواء خيرت بركات،فيتو

أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم الثلاثاء النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2022 ".

 وتستعرض فيتو المؤشرات خلال السطور التالية 


1-بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1297 أجنبي عام 2022 مقابل  1687 أجنبي عام 2021 بنسبة انخفاض  قدرها 23.1٪.
 

2- بلغ عـدد الذكور العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 1169 أجنبي  بنسبة 90.1%، في حين بلغ عدد الإناث  128 أجـنبية بنسبة قدرها 9.9 % عام 2022.
 

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3- تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2022 حـيث بلغ 631 أجنبي بنسبة قدرها 48.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 368 أجنبـي بنسبة قدرها 28.4٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 32 أجنبي فـقط بنسبة قدرها 2.5٪.
 

4- يمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 884 أجنبي بنسبة قدرها 68.2٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 244 أجنبي بنسبة قدرها 18.8٪.
 

5- يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 750 أجنبي بنسبة قدرها  57.8٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 374 أجنبي بنسبة قدرها 28.8٪، يليها عمال تشغيل المصانع  ومشغلوا الماكينات وعمال جمع مكونات الانتاج حيث بلغ عددهم 94 أجنبي بنسبة قدرها 7.2٪ من إجمالي عدد الأجانب. 
 

6- يمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام  العدد الأكبر  حيث بلـغ عددهم 540 أجنبي بنسبة قدرها 41.6٪  يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة  بعدد 513 أجنبي بنسبة قدرها 39.6  ٪   (معظمهم يعملون في  الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقًا)).
 

7- بلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل  في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 893 أجنبي بنسبة قدرها 68.9 ٪، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة  404 بنسبة قدرها 31.1٪ عام 2022.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء القطاع الحكومي

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