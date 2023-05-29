الإحصاء: 19.8% زيادة بقيمة عمليات التنفيذ بقطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص في 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الاثنين النشـرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2021.

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

1- ارتفعت قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى327.1 مليـــار جنـــيه عام 2021 مقابل 273.1 مليار جنية عام 2020 بنسبة زيادة 19.8% ويرجع ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع المرافق والطرق والمباني السكنية.

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2- بلــــغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من المبـانــي السكـنية 108.4 مليـار جنيـــــــه عــام 2021 مقــابل 74.3 مليار جنيه عام 2020 بنســبة زيادة قدرهــا 45.9٪.

3- بلــــغ إجمالي قيمــــة ما تم تنفيذه من الطرق 23.9مليار جنيــــه عــام 2021 مقابل 15.7 مليـار جـنيه عـام 2020 بنسـبة زيادة قدرهــا 52.6٪.

4- بلـغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من اعمال بترولية متنوعة 44.0 مليـــار جنيـــــــه عــام 2021 مقابل 43.7 مليـار جنيــه عـام 2020 بنسبة زيادة قدرهـا 0.8٪ .

5- بلغ إجمالي قيمــة الإيرادات الأخرى 8.1 مليـار جنيه عــــام 2021 مقابـــل 6.1 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرهــا 32.2٪.

6- بلغ إجمالي قيـمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 22.6مليـار جـنـيـه عـــــام 2021 مقابل 16.7مليار جنيه عـام 2020 بنســبة زيادة قدرهـا 35.4٪.

7- بلغت القيمة المضافة الإجمالية 90.2 مليار جنيه عام 2021 مقابل 89.7 مليار جنيه عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 0.5%.

وعلى جانب اخر أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبرايـــر 2023.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعـة المنتجات الغذائية 156.86 خــــــلال شـــهــــر فبرايـــر2023 مـقــارنـة بشـــهـــر ينايــر 2023 حيــث بلــغ 155.21 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 1.06٪ وذلــك لزيـــادة الإنتــاج لتغطية احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.

• بــلــغ الــرقــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خــــلال شــهـــر فبرايـــر 2023 مقــــارنة بشهـــر ينايـــر2023 حيـث بـلـــــغ 118.86 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 28.48٪ وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.