ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط، بالاسم ورقم الجلوس يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط من خلال الرابط

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.



حيث تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة الاوائل البالغ عددهم ١٢ طالبا وطالبة، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

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فيما وقد تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " الصف الثالث الإعدادي "٣١٧٨٨ طالبا وطالبة، حيث حضر ٣٠٩٧٠ طالبا، نجح منهم ٢٣٣١٠ طالبا بمعدلات نجاح بلغت ٧٥ %، كما تقدم لامتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى " القسم المهنى " ٣٢٨ طالبا وطالبة حضر الامتحانات ٣١٦طالب نجح ٢٥٥طالبا بنسبة نجاح ٨٠.٦%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة ١٠٠% من الحضور بنتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين وأيضًا نسبة ٩٥% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع..

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