أسباب تراجع مبيعات السيارات النقل خلال 4 شهور

استعرض التقرير الشهري لمجلس معلومات السيارات الاميك، إجمالي مبيعات السيارات النقل داخل السوق المحلي خلال الربع الاول من عام 2023، وتشير الأرقام والنسب الي تراجع كبير في مبيعات سيارات النقل في مصر.

ووفقا لما نشرته تقارير مجلس معلومات السيارات اسباب تراجع مبيعات السيارات النقل في مصر وذلك بسبب صعوبات الاستيراد وعدم توفر العملة حيث بلغت نسبة تراجع مبيعات النقل بنحو 66.5% في الفترة من يناير الي أبريل 2023.

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مبيعات مركبات النقل في 4 شهور بمصر

وبلغت مبيعات النقل في تلك الفترة 4367 مركبة بينما كانت في الفترة نفسها من 2022 بواقع 13.024 الف سيارة. وبالنسبة للانتاج المحلي من الشاحنات, فقد تراجع بمعدل 71% حيث تم تصنيع 3378 مركبة بمصر في أول 4 شهور بعد أن كان التصنيع بمعدل 11565 ألف مركبة في الفترة الموازية من العام الماضي.

مبيعات النقل المستورد

أما النقل المستورد, فقد تراجع بدوره بنسبة 32% وبلغ 989 مركبة مقارنة بعدد 1459 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.



ترتيب مبيعات شركات النقل بمصر كالتالي:

1- شيفروليه 2796 مركبة.

2- تويوتا 423 مركبة.

3- جي ام سي 415 مركبة.

4- سوزوكي 352 مركبة.

5- ميتسوبيشي 230 مركبة.

6- MCV بعدد 101 مركبة.

7- هيونداي 25 مركبة.

8- فولفو 15 مركبة.

ترتيب مبيعات البيك أب بمصر

وكانت مبيعاتها قد غطت 2727 مركبة. وجاء ترتيب الشركات في تصدر فئة البيك أب:

1- شيفروليه 1887 مركبة.

2- تويوتا 423 مركبة.

3- جي ام سي 415 مركبة.

4- جريت وول 2 مركبة.

سيارات نيسان الأكثر مبيعا خلال الـ4 أشهر الماضية

وفي سياق آخر، استطاعت سيارات نيسان التغلب على الأزمات التى يتعرض لها سوق السيارات المصرى خلال عام 2023، من وقف الاستيراد وركود حركة البيع والشراء داخل السوق المصرى، وتصدرت المركز الاول فى مبيعات السيارات خلال الـ4 أشهر الماضية.

ووفقًا لما نشره مجلس معلومات السيارات الاميك، أن سيارات نيسان شهدت ارتفاعا كبيرا فى معدلات مبيعات السيارات، يصل نحو19.5% سيارة نيسان بما يعادل بيع نحو 4.521 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الجارى 2023.