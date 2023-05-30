باورتون تجري تعديلات على سيارات تويوتا ياريس GR

تجري شركة باورتون الأسترالية، المتخصصة في تعديل السيارات، ومقرها نيو ساوث ويلز، التعديلات الجديدة التي أجرتها الشركة علي سيارات تويوتا، ما أدى إلى رفع قوة محركها نحو 741 حصانًا.

وأوضحت الشركة المتخصصة في تعديل السيارات، أن التعديلات الجديدة شملت سيارات تويوتا ياريس GR حيث تعتمد على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني ينتج 268 حصانًا، ويعمل هذا المحرك أيضًا مع مورولا GR، مع ضبط خاص يجعله يخرج قوة تبلغ 300 حصان.

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قوة ياريس تفوق قوة استون مارتن DB12



الرقم الرسمي للقوة الحصانية الذي اعلنت عنه شركة باورتون هو 740.9 حصان، وهو معدل قوة يفوق قوة استون مارتن دي بي 12 التي تم كشف النقاب عنها مؤخرا – والتي لديها أكثر من ضعف الإزاحة وحوالي ثلاثة أضعاف عدد الأسطوانات.

ومع نظام الدفع الرباعي وناقل الحركة اليدوي بست سرعات، استفادت تويوتا ياريس GR كثيرا، لكن السؤال ، كيف أنجزت شركة التعديل مثل هذا العمل المذهل.



تم تجهيز ياريس GR بحشية رأس مطورة، وتم استبدال المبرد البيني بإصدار آخر ، بينما يستفيد المحرك ذو الثلاث أسطوانات الشاحن التوربيني جاريت G30-770 turbo . قامتشركة التعديل ايضا بتركيب مشعب عادم توربو وأنابيب مبرد داخلي.

كذلك تشكل وحدة التحكم الإلكترونية المعروفة ب ” مو تك ياريس بلوج إن ” أيضًا جزءًا من الحزمة، كما تم أدخلت الشركة الاسترالية ايضا على ياريس حاقنات جديده للمحرك ودعمتها بمضخة وقود، ونظام عادم خلفي.

كل ما سبق ليس كل شيء تم ضخه في شرايين ياريس – حتى علبة التروس تم استبدالها بناقل حركة تتابعي بست سرعات من X-Shift وتزاوج مع قابض ATS ثلاثي الكربون.

ومن المثير للاهتمام، أن شركة التعديل الاسترالية قررت الاحتفاظ بقضبان الأسهم، والكرنك، والمكابس.

قال متحدث باسم الشركة: “لقد قمنا بإيقاف العديد من المحركات، وبعد إجراء الكثير من المقارنات والقياسات، اعتقدنا أنه يمكننا تحقيق قوتنا المستهدفة من خلال بعض عناصر ياريس الأصلية.



هناك خطط لاختبار GR Yaris على قطاع السحب، حيث من المحتمل أن تحرج بعض السيارات الرياضية المصممة لهذا الغرض مثل نيسان جي تي آر. ونظرًا لأن كورولا GR تستخدم نفس محرك G16E-GTS، فمن الآمن افتراض أن شركة باور تون الاسترالية يمكن أن توفر نفس الترقيات للسيارة الأكبر في تويوتا أو غيرها، مما يفتح شهية عملاء كثيرون مغرمون بهذا المستوى من الأداء – خاصة الأمريكيون .



يتميز محرك G16E-GTS بأعلى إنتاج محدد من أي محرك قامت تويوتا بتركيبه على الإطلاق في سيارة طريق،وتصل الى 186 حصان لكل لتر ” من السعة الليترية للمحرك ” في GR كورولا، فيما تنتج GR ياريس المعروضة هنا قوة رائعة تبلغ 458 حصانًا لكل لتر. من المؤكد أن 741 حصانا من القوة يمثل طاقة هائلة لمثل هذا المحرك الصغير للتعامل معه، ونعتقد أن بعض المكونات الداخلية ستضطر إلى التعامل مع ضغط أكثر بكثير مما اعتادت عليه. ومع ذلك.

واوضحت شركة باورتون أن السيارة قد قامت بأكثر من 30 عملية تشغيل والكثير من الاختبارات، وتدعي “عدم وجود علامات فشل يمكن رؤيتها حتى الآن.”



وتعترف الشركة الاسترالية بأن تويوتا ، تعرف كيف تصنع محركًا قويًا، وقد تم تصميم G16E-GTS لأخذ المزيد من القوة لتطبيقات رياضة السيارات، لكن – كما تري الشركة – لكل محرك حدوده .

وتعمل باور تون على تطوير ترقيات لهذا المحرك منذ أكثر من عام ، وسيظل الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه المحركات ثلاثية الأسطوانات عالية الطاقة ستستمرفي قوتها هذه – لكن الذي لاخلاف عليه أن هناك فضول وتشوق حقيقي لأن نرى ياريس تزمجر في سباقات السحب قريبا.

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