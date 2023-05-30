وكيل صحة الشرقية يتابع جاهزية سيارات العيادات المتنقلة

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اصطفاف السيارات والمركبات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، من سيارات الإسعاف، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات خدمات نقل الدم

وتفقد مسعود سيارات التبريد، وسيارات أجهزة الضباب وسيارات التطهير والتعقيم، والمركبات المختلفة، والآلات والمعدات، وتواجد الفرق الطبية، وفرق العمل بها

وجاء ذلك بأرض محلج القطن في مركز الزقازيق، إستعدادا لاستعراض إمكانيات منظومة الصحة بالشرقية، لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة خلال الأيام القليلة القادمة وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث

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ممثل هيئة الاسعاف

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان ذلك يأتي ذلك تحت إشراف الجهات المختصة بالاشراف بمحافظة الشرقية، وفي حضور مساعد ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير الشئون الإدارية، ومراقب أول المديرية، وممثلي من فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتفقد جميع السيارات والمركبات الصحية الموجودة، ومناقشة الخطة الموضوعة، وخطوط سير المركبات، وتنظيم حركة السيارات والاصطفاف، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية لمجابهة أي أحداث طارئة، ومن التدريب الجيد للفرق، ومدي الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة.

استمرار المناورات ةنماذج المحاكاة

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي خلال الفترة القادمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، للتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية، وإستعداداتها للتعامل مع أي حدث طارئ، مشيرًا بأن هذه التدريبات تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلي صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.

الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية، قامت بفحص ٢٦٣٦٢ طفلا حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في أغسطس ٢٠٢١ يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

المبادرة الرئاسية تهدف حماية الطفل حديث الولادو من الامراض

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة اوضح أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن ١٩ مرض وراثي، ومنها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها والتي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب في خلل جينى، وبذلك تساهم المبادرة في سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكرًا

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