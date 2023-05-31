الأربعاء 31 مايو 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

وزارة الرياضة تصدر النظام الأساسي لاتحاد شباب المصريين بالخارج

وزير الرياضة أشرف
وزير الرياضة أشرف صبحي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 107 تابع (ب)، الصادر في 15 مايو 2023، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 430 لسنة 2023، بشأن إصدار النظام الأساسى لاتحاد شباب المصريين بالخارج والعمل به.
وأكد النظام الأساسي لاتحاد شباب المصريين بالخارج أنه هيئة شبابية، أنشأتها وزارة الشباب والرياضـة، كهيئة شبابية أخرى وفقا لنص المادة ٢٦ من القانون، تتمتـع بالشخـصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع وزير الشباب والرياضة، ويكون مقره بالقاهرة ويعـد مـن الهيئـات الخاصة ذات المنفعة العامة، ويتمتع بالإعفاءات والامتيازات المقررة بالقانون.
ويهدف اتحاد شباب المصريين بالخارج إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واسـتثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنيـة، وأنـشطة تعديل السلوك والخدمة المجتمعية، فى إطار السياسة العامة للدولة.

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كما يهدف الاتحاد أيضًا إلى توثيق التعاون المثمر مع الجهات المعنية بالمصريين بالخارج، وتقديم الخدمات لأعضائه، وتبادل الخبرات والاسـتفادة منهـا وتعزيـز دور الشباب المصرى بالخارج فى الدفاع عـن الـوطن وتعزيـز الـولاء والانتمـاء وإشـراكهم فى البرامج المتميزة والمعسكرات الداخلية والخارجية وغيرهـا فـ ى إطـار الـسياسة العامة للدولة.

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