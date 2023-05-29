نظمت وزارة الشباب والرياضة، جولة ترويجية سياحية لرياضات المحركات، ضمن سلسلة الجولات الترويجية بالمدن السياحية، من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من خلال مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية أمن السويس.

جولة بالسيارات الرياضية والدفع الرباعي والدراجات النارية إلى شرم الشيخ

بدأت الجولة من القاهرة إلي مدينة شرم الشيخ، بالسيارات الرياضية والدفع الرباعي والدراجات النارية وطيران الباراموتور، حيث توجه الشباب المشارك بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع علي الجهود المبذولة لتأمين الجولة السياحية، مبدين إعجابهم وسعادتهم الشديد بفكرة الجولة التي تستهدف التعريف بالمدن السياحية والأثرية، كما أبدي عدد من السياح إعجابهم برؤية الجولة السياحية أثناء مرورها.

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الشباب تنظم جولة سياحية ترويجية لرياضات المحركات بشرم الشيخ، فيتو

وقام فريق أكتوبر تيونرز بموكب إلي مدينة شرم الشيخ مكون من 17 سيارة معدلة و30 موتوسيكل و3 سيارات دفع رباعي وونش إنقاذ، بزيارة بعض المناطق السياحية والطبيعية بالمدينة مثل محمية رأس محمد والسوق القديم ونعمة باي ورحلة بحرية باليخوت، كما قام فريق من سكاي اسبورتس بإقامة عرض بالطيران بالباراموتور فوق السيارات بمحمية رأس محمد.

الشباب تنظم جولة سياحية ترويجية لرياضات المحركات بشرم الشيخ، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائمًا لإيجاد شراكات مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة الشباب المصري على كافة المستويات، فالشباب المصري له دوره حيوي ومهم في بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية في المجالات كافة ويمتلك الحماسة لحل المشكلات ومواجهة التحديات.

الشباب تنظم جولة سياحية ترويجية لرياضات المحركات بشرم الشيخ، فيتو

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى تنشيط السياحة الرياضية في مصر ووضعها ضمن خطة الترويج لمصر بالخارج من خلال دعوة الجهات العالمية المسئولة عن تنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية الكبرى لإقامة مثل تلك الأحداث على أرض مصر لما تملكه من مقومات سياحية وقدرات تنظيمية رياضية كبيرة.

الشباب تنظم جولة سياحية ترويجية لرياضات المحركات بشرم الشيخ، فيتو

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر لديها أنواع رياضات عديدة يسعى كل العالم إلي التمتع بها، وأن رؤية الوزارة فى مجال السياحة الرياضية هو دعم خطط الدولة في مجال الترويج السياحي للأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى لأن السياحة الرياضية تعد إحدى الوسائل الهامة في الترويج للمقصد السياحي خاصة أنها تملك محبين حول العالم.

الشباب تنظم جولة سياحية ترويجية لرياضات المحركات بشرم الشيخ، فيتو

يذكر أنه سبق وأن نُظمت الوزارة هذه الجولات في الإسكندرية والجلالة، والقادمة بمدينة الغردقة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

الشباب تنظم جولة سياحية ترويجية لرياضات المحركات بشرم الشيخ، فيتو

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام سباق سوما باي للتحمل بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، بمشاركة ألف متسابق من 30 دولة، بتنظيم مجموعة تراي فاكتوري بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بحضور أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق ومسئولي الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

الشباب والرياضة تعلن ختام سباق سوما باي للتحمل

شارك في سباق سوما باي للتحمل، ألف متسابق من 30 دولة أبرزهم ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، واليابان، وينقسم سباق سوما باي للتحمل إلي خمسة سباقات: الأول، السباق الأوليمبي ويتكون من 1.5 ك سباحة، 40 ك دراجات، 10 ك جري، والسباق الثاني:السوبر اسبرنت ويتكون من 750م / 20 دراجات / 5 ك جري، والسباق الثالث: 10 ك، والسباق الرابع: 5 ك، والسباق الخامس والأخير: 1 ك للأطفال، ويُعد السباق الأوليمبي والسوبر اسبرنت من أهم المسابقات.

الشباب والرياضة: ختام سباق سوما باي بمشاركة ألف متسابق من 30 دولة، فيتو

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التأكيد علي الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجعل الرياضة "أسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية.

الشباب والرياضة: ختام سباق سوما باي بمشاركة ألف متسابق من 30 دولة، فيتو

ولفت الوزير إلى وجود سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية التي تسعى الوزارة لإقامتها في مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، وتوافر الخبرات الفنية والإدارية التي تعد عاملًا قويًا في نجاح مصر في تنظيم تلك الأحداث.

الشباب والرياضة: ختام سباق سوما باي بمشاركة ألف متسابق من 30 دولة، فيتو

وفي ختام السباق، قام أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق ومسئولي الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بتسليم جوائز للفائزين في السباق.