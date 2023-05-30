الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن تنظيم بطولة أمم أفريقيا ومونديال 2030 (فيديو)

وزير الرياضة أشرف
وزير الرياضة أشرف صبحي، فيتو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"لن ننافس أشقاءنا في ملف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية وتطلعاتنا ذهبت في اتجاه آخر تفوق تنظيم الكان".

 

تنظيم كأس العالم 2030

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "ندرس التقدم بملف تنظيم بطولة كأس العالم 2030 أو مونديال 2034".

حقيقة مشاركة السعودية واليونان في مونديال 2030

وأوضح: لا يوجد حتى الآن تأكيدا على تقديم ملف مشترك مع السعودية واليونان لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، ولا نرغب الوقوع في خطأ صفر مونديال 2010 مرة أخرى.

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فيفا يكشف موعد إعلان الفائز بتنظيم كأس العالم 2030

 

موعد اعلان الدول المستضيفة لمونديال 2030

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الموعد النهائي لاستقبال ملف تنظيم بطولة كأس العالم 2020.

وحدد "فيفا" في بيان رسمي شهر يونيو 2023 ليكون الموعد الأخير لاستقبال ملفات استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأشار "فيفا" إلى أنه سيتم الإعلان عن الملف الفائز بحقوق استضافة كأس العالم 2030، في الربع الثالث من عام 2024.

وكانت 4 دول من قارة أمريكا الجنوبية وهي الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأورجواي أعلنت الترشح رسميا لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأعلنت الـ 4 دول في مؤتمر صحفي تفاصيل ملف الترشح لاستضافة مونديال 2030.

وأشارت العديد من التقارير إلى وجود ملف آخر لتنظيم نسخة 2030، بين مصر والسعودية واليونان، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن تقديم الملف.


كأس العالم 2022 في قطر
 

ونجحت دولة قطر في تقديم نسخة مميزة من بطولة كأس العالم 2022، التي لفتت انتباه العالم أجمع حول براعة التنظيم والتي تأتي عاملا مخفزا وكبيرا لسعى كل من مصر والسعودية واليونان للتقدم بملف استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وتتمتع الدول الثلاث بإمكانيات كبيرة تدعم ملفها وتؤهلها لاستضافة كأس العالم 2030، خاصة مصر التي بها العديد من المنشأت الرياضية، والمملكة العربية السعودية التي تنفذ مجموعة كبيرة من المنشآت الرياضية في إطار خطة التنمية، وكذلك اليونان

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحدث عن إمكانية استضافة كلا من مصر والسعودية، واليونان، نسخة كأس العالم 2030، قائلًا: "زرت مصر واليونان وهي بلدان رائعة والقرار عن كأس العالم 2030، سيتم اتخاذه من قبل مجلس الفيفا عام 2024".

وقال في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الكاس": "ما زال لدينا بعض الوقت أمامنا من أجل ذلك وبصفتي رئيس الفيفا أتمنى أن يكون هناك مرشحين كثر لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، وكلما زاد عدد المرشحين كلما زاد التحدي وينعكس بشكل أفضل على كرة القدم ويجعل كل طرف يقدم أفضل ما لديه".

وأضاف: "لما لا يعود كأس العالم إلى منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، فنسخة هذا العام كانت ناجحة والجمهور استمتع بها واستمتع بالشرق الأوسط، وسأكون سعيد للعودة مرة أخرى إلى هنا، والأمر متروك لمجلس الفيفا، ومن سيكون المرشحين فى النهاية". 
 

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك نية ورغبة قوية للدولة لتنظيم بطولة كأس العالم للكبار.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  في وقت سابق: لن نكرر صفر المونديال 2010 مرة أخرى، ونعمل كدولة بذكاء وتعاون في ملف استضافة كأس العالم.

وأكد: سنسعى للعمل على استضافة إحدى بطولتي كأس العالم في 2030 أو 2034.

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