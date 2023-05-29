وزير الرياضة يكشف حقيقة بيع الأهلي وأعداد جماهير مباراة الوداد المغربي

نفى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشائعات التي تتردد عن بيع النادي الأهلي، قائلًا: “لا توجد أي صحة لما يتردد عن الرغبة في الضغط على النادي الأهلي لبيع النادي لمستثمرين، وأؤكد باعتباري الوزير المسئول أن بيع الأهلي شائعة مغرضة”.

موقف وزير الرياضة من الانتقادات التي يتعرض لها

وعلق وزير الرياضة على الانتقادات التي يتعرض لها، قائلًا خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": “كلنا بنخدم بلدنا واللي عايز ييجي يتفضل، وأنا مزهقتش ولازم يبقى عندي المكافحة والإصرار”.

وتابع: "من يقبل العمل العام يتحمله بما فيه من إيجابيات وسلبيات والعرضة للانتقاد الدائم، وطالما فيه إخلاص ربنا بيعطينا القدرة علي التحمل".

وأضاف: "بقول للمشككين نهدى ونفكر وانا مسئول هتنتهي فترتي وهيجي غيرنا يكمل بس عايزين لما يجي غيرنا يكمل يبقى عندنا نظام قائم على العلم والأمل والحلم والإصرار".

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القرار السياسي في الشئون الرياضة

وأضاف: “أنا وزير مسئول أمتلك قراري بمنتهي الديمقراطية واحنا دولة مؤسسات مش دولة الحكم الواحد، وأنا صاحب قرار في دولة مؤسسات وأتشاور وأدرس”.

وأوضح: "السياسة تدخل في شئون وقرارات الرياضة بكل تأكيد، ونحن في ملف وزاري تعترف به الدولة".



دعم النادي الأهلي في مباراة الوداد المغربي

ولفت: "النادي الأهلي حاليا يمثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونحن مساندون وداعمون له في مباراة الذهاب وتكلمت مع الكابتن محمود الخطيب بدوره في توعية وتوجيه الجماهير بالتشجيع المثالي، والأمن ووزارة الداخلية حريصة علي خروج مباراة الأهلي والوداد المغربي بشكل حضاري واستاد القاهرة مؤمن بأعلي درجات التأمين في العالم، ونناشد الجماهير بالالتزام واتباع نظام شركة تذكرتي والتعليمات الأمنية".

أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد

وتابع: نسعى بكل قوة لزيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي والوداد عن 20 ألف مشجع وسوف يزيد هذا الرقم ولكن يجب على الكابتن الخطيب توجيه وتوعية الجماهير قبل اللقاء".

حقيقة بيع النادي الأهلي لمستثمر



وأشار: لا يوجد أي صحة لما يتردد عن الرغبة في الضغط على النادي الأهلي.



قانون الرياضة وشركات الكرة

وأوضح: قانون قانون الرياضة الحالي يسمح بتأسيس شركات كرة ولكن لا يسمح لمجلس إدارة النادي بأي دور فيها ووزارة الرياضة هي من سهلت للأهلي تأسيس شركته ويحق للنادي طرح أسهم بتقنين في شركة الكرة.



حقيقة مجاملة الأهلي والزمالك

واختتم: لا نجامل أي نادي سواء الأهلي أو الزمالك ولا نقف ضد أحد.