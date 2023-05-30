أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 120 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 120، الصادر في 30 مايو 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة الصناعات المعدنية.

وجاءت أبرز القرارات اليوم كالتالي:

-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٥٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

-قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات، والموافقة على دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات فـي شـركة النـصر لصناعة السيارات بالقيمـة الد فتريـة وفقًا لقائمة المركز المالي لكل منهما في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات للشركتين مع حفظ كافة حقوق العاملين.

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