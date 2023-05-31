جماهير الأهلي تطالب بزيادة حضور مباراة الأهلي والوداد لـ50 ألفا

مباراة الأهلي والوداد، تصدر هاشتاج "افتحو الاستاد للجماهير" تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث طالب جماهير الأهلي بزيادة عدد الحاضرين من جماهير الأهلي في الاستاد، لتشجيع ناديهم، وذلك بعد الإعلان عن حضور 20 ألفا فقط من جماهير النادي الأهلي في مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد.

مطالبات بزيادة حضور جماهير الأهلي أمام الوداد

جماهير مباراة الأهلي والوداد طالبوا بزيادة عدد المتفرجين في الاستاد إلى 50 ألفا من جمهور الأهلي، وذلك لتشجيع ناديهم في مباراة نهائي القارة الإفريقية، مطالبين بحل المشكلة لمساندة نادي الأهلي أمام الوداد في نهائي البطولة الأفريقية.



علق إبراهيم قاسم علي تحديد جمهور مباراة الأهلي والوداد فقال: "ازاي يكون في ماتش نهائي يكون فيه 20 ألف متفرج احنا بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا احنا لازم نكون داعمين للاهلي.. افتحوا الاستاد وسيبوا الجماهير واللي يغلط يتعاقب لكن ما تعاقبنيش من غير اي ذنب ده الوقت اللي انا أقصده وراء الاهلي افتحوا الاستاد للجماهير #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

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أزمة حضور جماهير الأهلي أمام الوداد

أما محمد عبد المنعم فقال: "خلال الشهر الماضي تم فتح الاستاد لأكثر من 50 ألفا من الجمهور فى مباراتين للأهلي متتاليتين وبعد ذلك ترجع تعطي قرار بـ 20 ألف مشجع فقط فى نهائى للقارة بكده حضرتك بتثبت أنكم ضد الأهلي وإن إخفاء خطاب العام الماضي مقصود وده معروف #افتحوا_الاستاد_للجماهير"



وعن مشكلة حضور جماهير الأهلي قالت دينا حسن: "البلد الوحيدة اللى بقلها ١٠ سنين مافيش جماهير فى الملاعب ولا فى حد بيسعى لحل المشكلة... ما حدش عايز يعمل شغله #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

أما أحمد ناصر فعبر عن غضبة لتحديد عدد جماهير الأهلي الحاضرين للمباراة فقال: "عمالين تبيعو وتشتروا في الجماهير عاوزين تخلو شكل البلد حلو تسمحو ب ٥٠ ألفا.. لأي سبب تم منع الجماهير من التشجيع في ماتش الرجاء وبعدها تقلل العدد ل٢٠ الف بدون اي مبرر في الوقت اللي الحفلات بتعمل بال٢٠٠ ألف مليون واحد عادي جدا #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

وقال حازم أبو سديرة: "ابسط ابسط ابسط حقوقنا نشجع فريقنا #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

ورد أحمد صلاح ابو عمر فقال: "الأهلي يمثل مصر والله بيمثل مصر والله فريق مصري دي أقل حاجه تقدموها #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

الأهلي ممثل مصر في أفريقيا آخر 20 سنة

واتفق معه أحمد سليمان فقال: "الاهلي هو ممثل مصر في أفريقيا اخر 20 سنة كان دايما هو رقم واحد الاهلي لو في بلد تانيه كان زمانهم عملوا ليه محافظة باسمه... #افتحوا_الاستاد_للجماهير"



وقال عمرو مراد: "الاهلي نادي مصري افريقيا يا اهلي #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

أما شيري شيري فقالت: "الجمهور معاكم وبيدعم الفرقة لاعيب لاعيب، احنا مش هانلعب الماتش بس احنا كجمهور واصلين لأعلى درجات التركيز معاكم وفي ضهركم... #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

وقال بيتر مجلي: "البلاد كلها بتفتح استاداتها لجماهير فرقها اللي بتمثلها في المسابقات القارية ومنهم اللي بيعملها ببلاش. اي حد بيحاول يقف في طريق ان الجمهور يرجع يملى الاستاد يبقى بيكره بلده... #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

تذكرتي تطرح 20 ألف تذكرة لمباراة الأهلي والوداد

وعلق قناوي مكي قائلًا: "الكورة للجماهير مش للعشرين دا نهائي أفريقيا مش كأس مصر #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

وقال زين: "مش قادر انسى الظلم اللي اتعرضله الأهلي في الموسم اللي فات واللقب اللي ضاع بسبب ضعف مسئولين الكرة في مصر وقوة مسئولين المغرب.. جه الوقت اللي مصر كلها تقف في ضهر الأهلي ونكسب اللقب المره دي #افتحوا_الاستاد_للجماهير"

الجدير بالذكر أن المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الدكتور سعد الشاذلي، ذكر أن الأهلي "يتفاوض مع شركة تذكرتي لطرح 20 ألف تذكرة لمباراة الأهلي والوداد المغربي، وسيتم تخصيص 1000 تذكرة لفريق الوداد فى الدرجة الأولي وسيتم زيادة العدد فى حالة زيادة عدد الجمهور، وفقا لضوابط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".



يذكر أن فريق الوداد المغربي يصل اليوم الأربعاء للقاهرة، حيث تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي يوم الأحد المقبل، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

و طرحت تذاكر مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، "سعر تذكرة الدرجة الثالثة 100 جنيه، والأولى 300 جنيه".

وحتى الآن لم يتم الإعلان سوي عن حضور 20 ألفا من جماهير النادي الأهلي في مباراة الذهاب.