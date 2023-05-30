الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تفاصيل 11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

الأهلى والوداد المغربي،
الأهلى والوداد المغربي، فبتو

دوري أبطال أفريقيا، يستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

 

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلى مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

-إعلانات-

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلى 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة  في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

 

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

 

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

 

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

 

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

 

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

 

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

 

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

 

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

 

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي


10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

 

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

 

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

 

مشوار الوداد المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

 

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري  ذهاب دور الـ 32


2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري  إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات


4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات


5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات


9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزانى ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزانى إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)


11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2  صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي

30 مباراة جمعت الأهلي مع أندية المغرب

وعلى مدار تاريخ الأهلي مع الفرق المغربية في 30 مرة منذ العام 1984 وخلال تلك المواجهات  تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة وخسر في 7 وحسم التعادل 10 مواجهات.

وعلى مدار مواجهات أندية المغرب التقى الأهلي فرق جمعية الحليب والرجاء البيضاوي والجيش الملكي والوداد والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعد الرجاء البيضاوي هو أكثر نادى التقى مع المارد الأحمر بواقع 13 مباراة.

خلال الـ 30 مباراة الماضية سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك الأندية المغربية واستقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا ونجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة 11 مرة خلال مبارياته أمام أندية المغرب.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

دوري أبطال أفريقيا الأهلي الوداد البيضاوى اخبار الأهلي اخبار الرياضة

مواد متعلقة

أحمد ريان يعتذر للاعب الأهلي هاتفيا

الأهلي يكثف اتصالاته للحصول على السعة الكاملة في نهائي أفريقيا

غياب الأهلي، مواعيد مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز

كولر يجدد سيناريو هجوم مدربي الأهلي على لاعبيه (تقرير)

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بدون راحة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

أحمد ريان يعتذر للاعب الأهلي هاتفيا

دولة عربية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

درجة الحرارة في دولة عربية تلامس الـ 60

Advertisements

منوعات

المزيد

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في منتصف التعاملات

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

المزيد
الجريدة الرسمية