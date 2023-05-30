على مسؤولية محمد فاروق: زيادة كبيرة في عدد جماهير الأهلي أمام الوداد بعد تدخل الخطيب

دوري أبطال أفريقيا، أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات الماضية شهدت انفراجة كبيرة في عدد الحضور الجماهيري للنادي الأهلي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب نجح في الحصول على موافقة شبه نهائية من الجهات الأمنية بشأن حضور 50 ألف مشجع لمواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب إستاد القاهرة وذلك بدلًا من 20 ألف مشجع كما كان مقررًا له".

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وأضاف: "الأهلي يحتاج إلى الدعم الجماهيري في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وعلى صعيد آخر قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "كلنا وراء النادي الأهلي لأنه بيمثل مصر في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أعداد جماهير الأهلي في مباراة الأهلي

وعن أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي، أكد في تصريحات تليفزيونية: "أنا متواصل مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء وان شاء الله فيه جهد كبير متعلق بالحضور الجماهيري ولكن الأهلي على دور في توعية الجماهير لاحترام النظام اللي احنا أنشأناه".

وزير الرياضة يوجه رسالة للنادي الأهلي

وأضاف: "الأهلي يجب عليه توعية الجماهير قبل مباراة الوداد المغربي، وإن شاء الله هيكون هناك حضور جماهيري يزيد عن 20 ألف مشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا".

تفائل وزير الرياضة بشأن مباراة الأهلي والوداد المغربي

وتابع: "انا متفائل وأكيد هنوصل لحلول بشأن اعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي".

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، آخر التطورات المتعلقة بالحضور الجماهيري في مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد العطار في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "هناك تنسيق كامل مع النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي ونتحدث مع الجهات الأمنية تحقيق رغبة النادي في تواجد حضور جماهير جيد خلال المباراة".

وأضاف: "طلبنا السماح بحضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة وأتمنى أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وبمجرد الحصول على الموافقات سيتم طرح التذاكر.