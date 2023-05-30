تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلى والوداد المغربي (فيديو)

مباراة الأهلي والوداد، أكد الدكتور سعد الشاذلي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن جمهور الأهلي ملتزم بكل الضوابط التى تحددها السلطات فى المباراة، موضحًا: " نتفاوض مع شركة تذكرتي لطرح 20 ألف تذكرة لمباراة الأهلي والوداد المغربي، وسيتم تخصيص 1000 تذكرة لفريق الوداد فى الدرجة الأولي وسيتم زيادة العدد فى حالة زيادة عدد الجمهور، وفقا لضوابط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".



وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "صدى البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن فريق الوداد المغربي سيصل غدا، موضحًا: "نستثمر العلاقات الاستراتيجية فى تنظيم رحلات سفر لجمهور الأهلي إلى المغرب".

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وعن سعر التذكرة أكد: " سعر تذكرة الدرجة الثالثة 100 جنية، والأولي 300 جنيه، وحريصون على تقديم أفضل الأسعار لتذكرة مباراة الأهلي والوداد".



طرح تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر حضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وحتى الآن لم يتم الإعلان سوي عن حضور 20 ألفا من جماهير النادي الأهلي في مباراة الذهاب.

24 هدفًا للأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي



ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 24 هدفًا خلال الـ12 مباراة التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.



هدافو الأهلى بدورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي



1- أحرز محمود عبد المنعم كهربا خمسة أهداف بواقع ثلاثة أهداف في شباك فريق القطن الكاميروني بلقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات، وهدف في شباك الهلال السوداني بلقاء الجولة السادسة بدور المجموعات وهدف في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي.

2 سجل بيرسي تاو أربعة أهداف بواقع هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات وهدفا آخر في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات وهدفين في شباك فريق الترجي التونسي في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي.

3- سجل حسين الشحات أربعة أهداف بواقع هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثالثة بدور المجموعات وهدفين في شباك فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة بدور المجموعات وهدف في شباك فريق الترجي التونسي بإياب الدور نصف النهائي.

4- أحرز محمد عبد المنعم ثلاثة أهداف بواقع هدف في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بذهاب دور الـ 32 وهدفًا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات وهدفًا في شباك فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي.

5- سجل حمدي فتحي ثلاثة أهداف بواقع هدفين في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ 32 وهدف في شباك فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي.

6- أحرز محمد شريف هدفين بواقع هدف في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات وهدفًا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات.