الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

منار غانم: غدا ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ونشاط رياح محملة بالأتربة والرمال (فيديو)

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء بداية موجة حارة على البلاد نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية شرقية وغربية، وطقس اليوم  حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت منار فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن درجات الحرارة سجلت اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية وعلى الصعيد وصلت إلى 42 درجة مئوية، وغدا وبعد غد تكون ذورة الارتفاعات لتصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية.

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وتابعت، أنه مع غروب آشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل ليلا، وتنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة، لذا يجب الحذر، خاصة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم  الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

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الأرصاد تحذر من طقس اليوم: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 35

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 36

بنها: الصغرى 24 والعظمى  35

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 32

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 32

مطروح: الصغرى 21 والعظمى 29

سيوة: الصغرى 25   والعظمى 39

كاترين الصغرى 12 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  35

السويس: الصغرى 24 والعظمى 35

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 26  والعظمى 40

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 40

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