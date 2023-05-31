رئيس الوزراء الفلسطيني: نحتاج لمصر اليوم أكثر من أي وقت سابق

المباحثات المصرية الفلسطينية، وجه الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الشكر لنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن فلسطين تحتاج مصر اليوم أكثر من أي وقت سبق وأن فلسطين شريكة مع مصر فى رؤية إنهاء الاحتلال الفلسطيني.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تمارس إرهابها على المستوطنين أو الدولة الفلسطينية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، بعد قليل مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء جلسة المباحثات المصرية الفلسطينية بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

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رئيس الوزراء: مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، مضيفا أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن المباحثات هي أول مباحثات رسمية تستضيفها العاصمة الإدارية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المباحثات تضمن تعزيز نفاذ السلع المصرية للسوق الفلسطينية وتم التباحث فى مجالات الصحة والتوقيع على بروتوكول فى الزراعة.

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