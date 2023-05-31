الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس الوزراء: مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء, فيتو

المباحثات المصرية الفلسطينية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، بعد قليل مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء جلسة المباحثات المصرية الفلسطينية بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة. 

 

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، مضيفا أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن المباحثات هي أول مباحثات رسمية تستضيفها العاصمة الإدارية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المباحثات تضمن تعزيز نفاذ السلع المصرية للسوق الفلسطينية وتم التباحث فى مجالات الصحة والتوقيع على بروتوكول فى الزراعة.

-إعلانات-

 

رئيس الوزراء الفلسطيني: نحتاج لمصر اليوم أكثر من أي وقت سابق 

من جانبه وجه الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الشكر لنظيره المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن فلسطين تحتاج مصر اليوم أكثر من أي وقت سبق وأن فلسطين شريكة مع مصر فى رؤية إنهاء الاحتلال الفلسطيني.

 وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تمارس إرهابها على المستوطنين أو الدولة الفلسطينية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المباحثات المصرية الفلسطينية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد أشتيه رئيس وزراء دولة فلسطين مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

بدء جلسة المباحثات الموسعة بين مصر وفلسطين بالعاصمة الإدارية الجديدة

معلومات الوزراء يصدر عددا جديدا من إصداراته الدورية آفاق اقتصادية

وكيل محافظ المركزي: النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار المالي

مدبولي يتابع موقف مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد

رئيس الوزراء يقرر ندب محمود السقا للعمل مستشارا للطروحات لمدة عام

مدبولي يبحث مع وزير الري ترتيبات أسبوع القاهرة السادس للمياه

رئيس الوزراء يُصدِر قرارًا بإعادة تنظيم مركز المعلومات كهيئة عامة خدمية

الأكثر قراءة

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (أسماء الأوائل)

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

ضبط السائق المتسبب في مصرع طبيب شهير ونجلته أعلى الطريق بالنزهة

هيئة الدواء توضح الفرق بين الفياجرا الأصلية والمغشوشة بالسوق

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 31-5-2023

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الفاكهة، تراجع البرقوق السكري 5 جنيهات اليوم الأربعاء 31-5-2023 بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية