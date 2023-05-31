بدء جلسة المباحثات الموسعة بين مصر وفلسطين بالعاصمة الإدارية الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جلسة المباحثات الموسعة بين مصر وفلسطين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان وزير العمل الفلسطيني نصرى أبو جيش قال: “إننا أبرمنا عددا من الاتفاقيات مع مصر، للاستفادة من خبراتها في مجالات العمل، خاصة العمل الفني والتقني والمهني، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، فنحاول دائما الاستفادة من الدول العربية التي بنت مؤسساتها منذ زمن، وعلى رأسها مصر، فمصر لم تبخل على الشعب الفلسطيني بخبراتها في مجالات العمل في أي وقت”.

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مصر وفلسطين قلب واحد وتاريخ مشترك

وأضاف الوزير الفلسطيني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، ان مصر وفلسطين قلب واحد وتاريخ مشترك، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر في جميع المجالات، وموجها الشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49.

وأكد أن منظمة العمل العربية تدعم فلسطين وقطاع العمل الفلسطيني دائما، وحريصة على تقديم تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، واتخاذ الكثير من القرارات وتقديمها لمنظمة العمل الدولية، ومنها موضوع اجتماع المانحين لدعم التشغيل في فلسطين وخلق فرص عمل.

برامج تشغيل عاجلة في فلسطين

ودعا الوزير الفلسطيني إلى ضرورة دعم العمال، من خلال إيجاد برامج تشغيل عاجلة في فلسطين.

وكرم “أبو جيش”، نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال المؤتمر، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا وتكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل.

نظام العمل في مؤتمر العمل العربي

يذكر أن الدورة الحالية للمؤتمر 49 المنعقدة في القاهرة، افتتحت أعمالها أمس الأول، الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية،استنادا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي، وذلك بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في عدد من الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

