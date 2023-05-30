تجارية الجيزة: 62 جنيها سعر كيلو الدواجن في المزرعة (فيديو)

اسعار الدواجن، كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل الاتفاق مع دولتي الإمارات والسعودية بشأن الاستثمار في قطاع الدواجن بقيمة 100 مليون دولار.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": إنه تم الاتفاق مع دولتي الإمارات والسعودية حول الاستثمارات بـ قطاع الدواجن والاستثمار بـ100 مليون دولار، في كافة المشتقات التي تدخل في صناعة الدواجن.

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سعر كيلو الدواجن في المزرعة

وأضاف أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة سعودية بمحافظة بني سويف، وإنشاء مجازر آلية للدواجن، بالإضافة إلى تخصيص جزء لإنتاج الدواجن، والإعلاف الخاصة بها، موضحا أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من إنتاج الدواجن، وسعر كيلو الدواجن في المزرعة بـ 62 جنيها الآن، ولكن التجار يرفعون أسعار الكيلو لأكثر من 10 أو 20 جنيها على الكيلو الواحد، ولابد من تنظيم صناعة الدواجن والحفاظ عليها.

حلقات تداول صناعة الدواجن في مصر

وأوضح أنه لابد من تقليل حلقات التداول في صناعة الدواجن في مصر، من أجل جذب الاستثمار في قطاع الدواجن، مشيرا إلى أن تم إدراج الدواجن الحية على البورصة بدون مقابل، للحد من السمسرة في أسعارها، مطالبا وزير الزراعة بتطبيق قانون 70 لسنة 2006، المتعلقة بمنع تداول الدواجن الحية، ومؤكدًا أنه يوجد لدينا مجزر للدواجن على أعلى مستوى ينتج مليون دجاجة.

تطبيق قانون منع التداول للدواجن الحية

وأكد أن هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن، ولكن بشرط تطبيق قانون منع التداول للدواجن الحية، موضحًا 1.3 مليار بيضة إنتاج مصر سنويا من البيض، كما أن سعر طبق البيض 75 جنيها، وعقب الإفراج عن الأعلاف زاد الإنتاج المحلي من الدواجن.