القضاء على بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في المحافظات (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم

(كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس "الشابو" - ميزان حساس - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – سلاح أبيض).

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مديرية أمن مطروح

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية".. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفشن، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام –2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

فى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى

ضبط (شخصين).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار - مبلغ مالى –2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

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