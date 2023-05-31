ضبط 22 ديلر مخدرات خلال حملة مكبرة لمكافحة تجارة الكيف في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن دمياط، من ضبط 22 ديلر مخدرات خلال حملة مكبرة لمكافحة تجارة الكيف.

رصدت الأجهزة الامنية ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا الإدعاء بترويج المواد المُخدرة بدائرة بمركز شرطة دمياط.



وبالفحص تبين قيام قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة المشار إليها خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط 16 قضية بإجمالي 22 متهمًا.

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وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,400 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو وزنت 30,500 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 19 كيلوجرامًا – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – 2 طبنجة – بدقية خرطوش – 7 أفرد محلي – عدد من الطلقات).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة للقانون.