الأربعاء 31 مايو 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات، انخفاض الثوم والبصل في سوق العبور اليوم الأربعاء 31-5-2023

أسعار الخضراوات،
أسعار الخضراوات، فيتو

تباينت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، إذ ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا والفلفل البلدي والكوسة، مقابل انخفاض الثوم والبصل والباذنجان الرومي والفلفل الرومي والليمون،  مقابل استقرار أسعار الأصناف الأخرى وعلى رأسها سعر البطاطس والجزر والبامية

ولمعرفة باقي أسعار الخضراوات وأقل وأعلى سعر للخضار، «فيتو» تنشر الأسعار في السطور التالية:

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

وتراوحت أسعار الطماطم من 2.5 إلى 5.25 جنيه في سوق العبور لجملة الخضار اليوم الأربعاء، بارتفاع 25 قرشًا عن سعرها أمس، فيما تراوحت البطاطس بسعر يبدأ  من 4 إلى 5.5 جنيه، بصل من 8 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعر الأمس، كوسة من 4 إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن السعر السابق، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 6.5 جنيه، الفاصوليا بسعر يبدأ من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس، باذنجان رومي من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

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وتراوح سعر باذنجان أبيض من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا،  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 10 إلى 20 جنيهًا، فلفل رومي حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 7 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم الأربعاء

وسجلت البامية في سوق الجملة اليوم سعر يبدأ من 18 إلى 24 جنيهًا، الملوخية سعر من 4 إلى 8 جنيهات، خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، البطاطا سعر من 4 إلى 6 جنيهات، خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات،  قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات،  سعر الثوم من 18 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره أمس، بنجر من 2 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بناتي من 12 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر ورق عنب بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا، كرنب أحمر بسعر 6.5 جنيه، كرنب سلاطة بسعر 8 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بسعر 80 جنيهًا، بصل أخضر بسعر 6 جنيهات، كرات بسعر 7.5 جنيه، خس بسعر 6 جنيهات، قرنبيط بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

وسجلت  كرتونة تحتوي على 6 كيلو قرع عسل بسعر من 18 إلى 24 جنيهًا، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونيس بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

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وبلغ سعر ليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا، كيلو شبت بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، ليمون أضاليا بسعر من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه،  سلق بسعر 7.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا.

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