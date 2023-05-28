الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

شهدت  أسعار الخضراوات، حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والتراجع في الأنواع الأخرى، داخل سوق العبور اليوم الأحد 28 مايو 2023، إذ سجلت الطماطم أعلى سعر لها بنحو 5.5 جنيهات، البطاطس بنحو 5.5 جنيه، بصل بنحو 12 جنيهًا، ولمعرفة باقي أسعار الخضراوات وأقل وأعلى سعر للخضار، «فيتو» تنشر الأسعار في السطور التالية: 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

وتراوحت أسعار الطماطم من 3.25 إلى 5.5 جنيه في سوق العبور لجملة الخضار اليوم الأحد، فيما تراوحت البطاطس بسعر يبدأ  من 4.00 إلى 5.5 جنيه، بصل من 7.5 إلى 12 جنيهًا، كوسة من 5.5 إلى 8 جنيهات، جزر أحمر من 8 إلى 12 جنيهًا، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 6.5 جنيه، الفاصوليا بسعر يبدأ من 3.5 إلى 6.5 جنيهات باذنجان رومي من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

-إعلانات-

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

 وتراوح سعر باذنجان أبيض من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 6 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 8 جنيهات  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 12 إلى 20 جنيهًا،  فلفل رومي حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم الأحد

وسجلت البامية سعر يبدأ من 20 إلى 24 جنيهًا، الملوخية سعر من 5 إلى 8 جنيهات، خيار صوب من 6 إلى 8 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات،  قلقاس من 5 إلى 8 جنيهات، البطاطا سعر من 4 إلى 6 جنيهات، سعر الثوم من 20 إلى 28 جنيهًا، بنجر من 2 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بناتي من 10 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق الجملة اليوم الأحد

عن أسعار أصناف الخضار الأخرى، تراوح  سعر ورق عنب بلدي من 10 إلى 16 جنيهًا، كرنب أحمر بسعر 6.5 جنيه،  نعناع نحو 7.5 جنيه، بصل أخضر بسعر 6 جنيهات، كرات بسعر 7.5 جنيه، خس بسعر 6 جنيهات، قرنبيط بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 6 كيلو قرع عسل بسعر من 18 إلى 24 جنيهًا، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونيس بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، ورق العنب يسجل 16 جنيهًا في سوق العبور

وبلغ سعر ليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا، ليمون أضاليا بسعر من 5 إلى 10 جنيهات، سلق بسعر 7.5 جنيه،  كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بسعر 80 جنيهًا، كرنب سلاطة بسعر 8 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو شبت بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخضراوات أسعار الخضار سوق العبور اسعار الخضراوات اسعار الطماطم البطاطس

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، ورق العنب يسجل 16 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تسجل 24 جنيهًا في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

جمال شعبان يحذر النساء من الحموضة وألم الكتف: تنذر بأمر خطير

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية على حمام السباحة (صور)

لا تمس المواطن البسيط، هيئات الأحزاب بالبرلمان توافق على الرسوم والضرائب الجديدة

موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

خلية المطرية الإرهابية أمام الجنايات، أعضاؤها تولوا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، وهذه أبرز الجرائم المرتكبة

Advertisements

منوعات

المزيد

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

مرصد "جيمس ويب" يسجل اكتشاف وحوش نجمية من الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 28-5-2023

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإحرام في الحج والحكمة منه؟.. الإفتاء تجيب

تفسير رؤية ركوب سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بتخطي الأزمات وسداد الديون

الإفتاء توضح حكم الشرع في قبول الهدية

المزيد
الجريدة الرسمية