الثوم يتراجع 4 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين 29-5-2023

شهدت أسعار الخضراوات، حالة من انخفاض الأسعار في بعض الأنواع، مقابل استقرار أسعار الأنواع الأخرى، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 29 مايو 2023، إذ سجلت الطماطم أعلى سعر لها بنحو 5.5 جنيهات، البطاطس بنحو 5.5 جنيه، بصل بنحو 12 جنيهًا، والثوم بسعر 24 جنيهًا، ولمعرفة باقي أسعار الخضراوات وأقل وأعلى سعر للخضار، «فيتو» تنشر الأسعار في السطور التالية:

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

وتراوحت أسعار الطماطم من 2.75 إلى 5 جنيهات في سوق العبور لجملة الخضار اليوم الإثنين، بانخفاض 50 قرشًا، فيما تراوحت البطاطس بسعر يبدأ من 4 إلى 5.5 جنيه، بصل من 8.5 إلى 12 جنيهًا، كوسة من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه، جزر أحمر من 8 إلى 12 جنيهًا، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 6.5 جنيه، الفاصوليا بسعر يبدأ من 9 إلى 13 جنيهًا، باذنجان رومي من 6 إلى 9 جنيهات.

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وتراوح سعر باذنجان أبيض من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 6 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 10 إلى 20 جنيهًا، فلفل رومي حامي بلدي من 3 إلى 7 جنيهات، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم الإثنين

وسجلت البامية في سوق الجملة اليوم سعر يبدأ من 20 إلى 25 جنيهًا، الملوخية سعر من 4 إلى 7 جنيهات، خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، البطاطا سعر من 4 إلى 6 جنيهات، سعر الثوم من 20 إلى 24 جنيهًا، بنجر من 2 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بناتي من 12 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق الجملة

عن أسعار أصناف الخضار الأخرى اليوم الإثنين في سوق العبور للجملة، تراوح سعر ورق عنب بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا، كرنب أحمر بسعر 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، بصل أخضر بسعر 6 جنيهات، كرات بسعر 7.5 جنيه، خس بسعر 6 جنيهات، قرنبيط بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 6 كيلو قرع عسل بسعر من 18 إلى 24 جنيهًا، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونيس بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر ليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا، ليمون أضاليا بسعر من 5 إلى 10 جنيهات، سلق بسعر 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بسعر 80 جنيهًا، كرنب سلاطة بسعر 8 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو شبت بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا.