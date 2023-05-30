الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات، ارتفاع سعر كيلو الثوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 30-5-2023

الثوم بالأسواق،فيتو
الثوم بالأسواق،فيتو

تباينت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، إذ انخفضت أسعار البامية والباذنجان الرومي والفلفل الحامي، فيما ارتفعت أسعار الثوم والملوخية والباذنجان البلدي، مقابل استقرار أسعار الأصناف الأخرى وعلى رأسها سعر الطماطم والبطاطس والبصل

ولمعرفة باقي أسعار الخضراوات وأقل وأعلى سعر للخضار، «فيتو» تنشر الأسعار في السطور التالية:

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

وتراوحت أسعار الطماطم من 2.75 إلى 5 جنيهات في سوق العبور لجملة الخضار اليوم الثلاثاء، فيما تراوحت البطاطس بسعر يبدأ  من 4 إلى 5.5 جنيه، بصل من 8 إلى 12 جنيهًا، كوسة من 4 إلى 7 جنيهات، جزر أحمر من 8 إلى 12 جنيهًا، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 6.5 جنيه، الفاصوليا بسعر يبدأ من 9 إلى 13 جنيهًا، باذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

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وتراوح سعر باذنجان أبيض من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 10 إلى 20 جنيهًا،  فلفل رومي حامي بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم الثلاثاء

وسجلت البامية في سوق الجملة اليوم سعر يبدأ من 20 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، الملوخية سعر من 4.5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره أمس، خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، البطاطا سعر من 4 إلى 6 جنيهات، خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات،  قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات،  سعر الثوم من 19 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره أمس، بنجر من 2 إلى 4 جنيهات، ورق عنب بناتي من 12 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح  سعر ورق عنب بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا، كرنب أحمر بسعر 6.5 جنيه، كرنب سلاطة بسعر 8 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بسعر 80 جنيهًا، بصل أخضر بسعر 6 جنيهات، كرات بسعر 7.5 جنيه، خس بسعر 6 جنيهات، قرنبيط بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كرتونة تحتوي على 6 كيلو قرع عسل بسعر من 18 إلى 24 جنيهًا، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونيس بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر ليمون بلدي من 5 إلى 15 جنيهًا، كيلو شبت بسعر من 60 إلى 80 جنيهًا، ليمون أضاليا بسعر من 5 إلى 10 جنيهات، سلق بسعر 7.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا.

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