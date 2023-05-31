أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل الأسواق حيث انخفضت أسعار الذهب بقيمة ١٠ جنيهات في بداية التعاملات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2674 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2340 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2006 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1560 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18720جنيهًا.

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أسعار الذهب

يتابع المواطنون من كثب التحركات السعرية في سوق الذهب، ارتفاعًا وانخفاضًا ليتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بالبيع والشراء، فمنهم من يريد الاستثمار في المعدن الأصفر، وهناك مواطنون يستعدون لإقامة حفلات الخطوبة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وبين توقعات البعض باستمرار تراجع أسعار الذهب في الأسواق، هناك من يؤكد أن الذهب سيعاود الارتفاع في السوق المحلي مرة أخرى.

تأثير قرار إعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك

وقال أسامة أحمد سكرتير شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التحركات السعرية للمعدن الأصفر سببها الرئيسي العرض والطلب، فمع زيادة الطلب ترتفع الأسعار ومع انخفاضه تتراجع، مشيرًا إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالسماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال واردات الذهب دون جمارك، أحدث نوعًا من التوازن في السوق بزيادة المعروض من الذهب، لذلك الأسعار انخفضت عقب تنفيذ القرار.

التحركات السعرية في سوق الذهب المحلي

وأشار سكرتير شعبة الذهب، إلى أن أسعار الذهب عادت إلى الارتفاع مرة أخرى لكنها متأثرة بالعرض والطلب، وأصبح السوق المحلي يوميًّا بين الارتفاع والانخفاض بنحو 50 جنيهًا، وعليه أصبح من الصعب على العاملين في سوق الذهب تحديد المنحنى السعري للمعدن الأصفر سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وأوضح أسامة أحمد أن الفترة التي سبقت إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار إعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين بالخارج من الضريبة الجمركية، كان لدى المواطنين تخوفًا من استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وعليه زاد الإقبال على الشراء فارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، متأثرة بزيادة الطلب ونقص المعروض وقتها.

أسباب انخفاض أسعار الذهب في السوق

وأضاف أنه عقب تنفيذ القرار، قام المصريون باستقدام الذهب معهم من الخارج، فزاد المعروض منه الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، وعندما تراجعت أسعار الذهب، انخفضت القوة الشرائية للمواطنين، فأصبح هناك زيادة في المعروض وقلة في الطلب، وعليه عندما يحدث طلب يتحرك سعر المعدن الأصفر قليلًا، ومع انخفاض الطلب يتراجع.

أسعار الذهب

تراجع القوة الشرائية من المواطنين على شراء الذهب

وعن أسباب انخفاض القوة الشرائية على المعدن الأصفر، قال سكرتير عام شعبة الذهب، إن يرجع إلى أن المواطنين شعروا بالاطمئنان أن أسعار الذهب في تراجع، إذ إن المصريين عندما ترتفع الأسعار يقبلون على الشراء، وينتظرون حتى تنخفض الأسعار عند مستوى سعري مناسب فيقبلون مرة أخرى على الشراء، لادخاره لفترة ترتفع فيها الأسعار مرة أخرى، حتى يتمكنوا من بيع مدخراتهم من الذهب وجني الأرباح.

توقعات بعودة أسعار الذهب لارتفاع

وتوقع أسامة أحمد أنه مع استمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع جديد مع زيادة الطلبات مرة أخرى، قائلًا: « إن تلك هي دورة السوق، عند استمرار انخفاض الأسعار يعود الطلب لارتفاع، فيرتفع سعر الذهب مرة، وعليه متوقع عودة الذهب لارتفاع خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب على الشراء».

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